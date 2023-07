CATASTROPHE – Une maison s’effondre à Behoririka

Une maison de deux étages s’écroule à Behoririka. Les vies de ses occupants ont été épargnées.

Des bruitages d’effondrement retentissent autour de Behoririka, hier vers 8 heures du matin. C’est une vieille maison en dur de deux étages, qui s’est écroulée à terre, brutalement. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Ses occupants, une famille de quatre personnes et quatre étudiants, ont quitté les lieux à temps. « Nous avons déménagé, il y a une semaine. Des fissures sur la fondation ont été visibles, depuis un peu plus d’un mois. Dernièrement, les piliers ont commencé à obliquer. Nous y avons vécu dans la crainte permanente. C’est ce qui nous a motivés à trouver une autre maison », lance Vonifanja Razanamahefa, une ancienne locatrice de la maison. Elle a observé les décombres, soulagée. « Je remercie le Seigneur que personne n’y est décédée», enchaine-t-elle. Elle y laisse des meubles qu’elle n’a pas eu le temps de récupérer depuis son déménagement, sans aucun regret. « L’impor­tant, c’est qu’on en est sortis vivant », insiste-t-elle. Une partie de la maison, une sorte de petite poche d’un étage, ne s’est pas effondrée avec cette maison malgré de nombreuses fissures. Les sapeurs-pompiers ont enlevé ce danger, hier-même.

Sensibilisation

Selon le témoignage de Vonifanja Razanamahefa, la fondation de la maison s’est ramollie à cause d’une source d’eau sous la maison. « C’est ce qui a provoqué cet effondrement », note-t-elle. D’autres habitants de ce quartier accusent le grand immeuble de plusieurs étages sur lequel est accolé cette maison d’être à l’origine de cet effondrement. « Une autre maison est sur le point de s’effondrer, de l’autre côté, à cause de cet immeuble très pesant », lancent-t-ils. Les occupants de cette autre maison, en ruine, à Ambatomitsangana Behoririka, l’auraient abandonné depuis quelques temps. Les sapeurs-pompiers sensibilisent les riverains à guetter et à signaler les lieux d’habitation qui présentent une menace, pour éviter le drame survenu à Tsiazotafo Behoririka, au mois de mars. Quatre personnes ont péri sous les décombres, suite à l’effondrement d’une maison à trois étages, à l’époque. De nombreuses « vieilles maisons» risqueraient de s’effondrer à Antananarivo. Une en particulier, celle à Tsiazotafo-Ambondrona est extrêmement dangereuse. « Une autorisation de démolition est sortie. Mais des soi-disant propriétaires ont fait appel pour bloquer sa démolition alors que le danger est réel», déplore un responsable du fokontany de Tsiazotafo-Ambondrona.