BASKETBALL-U14 – LUCADRO sur le toit de Madagascar

Scandaleux. Une finale féminine sans encombre et une demi-finale masculine reportée à une date ultérieure. C’est la qualification du championnat national de basketball pour la catégorie U14 qui a pris fin hier (pour les filles) sur les terrains de basketball au stade Barea à Mahamasina. Chez les filles, Lucadro d’Analamanga a battu SAC d’Analamanga sur le score de 34-24 et est sacrée championne de Madagascar pour l’année 2023. Durant le début du championnat, les joueuses d’Ambohimanarina ont surclassé tour à tour leurs adversaires. Petites en taille mais très techniciennes, les joueuses de Lucadro ont mérité leur titre. Chez les garçons, pas moins de soixante-quinze cas des fraudes sur l’âge des joueurs ont été révélés et elles sont en cours de traitement. Les matchs de demi-finales pour les garçons ont été suspendus et seront joués à huis clos, mais la date reste à déterminer. Tous les dirigeants de clubs en dehors de la capitale ont pointé du doigt la gestion de ce championnat national U14. « Si cela continue ainsi, il vaut mieux changer le nom du championnat national en championnat d’Analamanga. La majeure partie des décisions du corps arbitral est injuste et lèse les clubs venus des autres provinces. Nous avons dépensé tant d’argent, mais avec cette injustice, nous ne voulons plus continuer », confie un dirigeant de club qui veut garder l’anonymat.

Classement

–Championne: LUCADRO Analamanga

-Vice-Championne : ACADEMICS Analamanga

-Troisième PLACE : DUNAMIS Analamanga

-Quatrième PLACE : FBC Analamanga