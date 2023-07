Une première expérience qui a plu. Dans le cadre de sa première participation à Wuxi Challenger qui s’est déroulée à Chongqing en Chine, du 22 au 23 juillet, le Team « Antananarivo », appellation de l’équipe malgache, s’est hissé en demi-finale et s’est classé quatrième sur les quatorze équipes participantes. Il est formé par de quatre garçons, à savoir Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Arnol Solondrainy et Fiary Rakotonirina. En demi-finale, les joueurs malgaches se sont inclinés sur le score de 12 à 18 devant Beijing, nom de l’équipe adversaire d’Antananarivo. Un match plutôt équilibré, mais les joueurs locaux ont un net avantage sur l’adresse au tir. Elly Randriamam-pionona comme Livio Ratianarivo n’ont marqué que quatre points chacun, suivi de 3 points de Fiary Rakotonirina et 1 point d’Arnol Solondrainy. Par cette quatrième place, Antananarivo a encore une fois porté haut les couleurs malgaches. Un nouveau rendez-vous est donc donné pour le deuxième parcours du circuit professionnel appelé Fiba 3×3 Challenger, les 28 et 29 octobre à Taipei. Au premier match joué le samedi, Antananarivo s’est incliné sur le score de 13-22 devant les joueurs de la Serbie portant le nom de Partizan. Une fois de plus, les basketteurs malgaches n’ont pas réussi à s’imposer devant des joueurs serbes avec des gabarits très imposants.

Trop de fautes

Les joueurs malgaches ont du mal à entrer dans leur jeu et ont commis trop de fautes. Les joueurs malgaches ont perdu leur adresse au tir. Ni Livio ni Elly n’est arrivé à faire mouche que très rarement, que ce soit en lancer franc ou en tir au loin. Dans leur deuxième match contre les basketteurs de la Mongolie, Sansar, la bande à Livio s’est imposée sur le score de 16 à 14, synonyme d’une qualification en quarts de finale. En quarts de finale, le Team Antananarivo a surclassé Raudondvaris Hoptrans de la Lituanie sur le score de 20 à 18. Avec un Elly à 13 points comme meilleur marqueur de la rencontre, appuyé par Livio avec ses 5 points et Arnol avec ses 2 points, Antananarivo s’est imposé après dix minutes de jeu. L’intérêt de ce tournoi est le désir de la FIBA d’aider Madagascar pour se qualifier aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Une belle occasion pour les joueurs malgache d’affuter leurs armes, car le basketball 3×3 est une discipline qui propulsera à coup sûr Madagascar aux Jeux olympiques en sport collectif. Croisons les doigts.