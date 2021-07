Marchés publics – Les appels d’offres regroupés en un site web

Transparence. C’est sur cette lancée qu’un nouveau site web regroupant près de trois cent deux mille appels d’offres a été mis en place par Digital Mada. Le site https://appel-offres-madagascar.mg est le premier site dédié spécialement à la consultation des appels d’offres en ligne. L’accessibilité à toutes les informations sur les appels d’offres est ainsi mise en avant. « Nous voulons appuyer sur le fait que le site est accessible à tout moment. Il est complémentaire au journal dès que la personne peut accéder à internet. En un seul click, l’idée est venue du fait de pouvoir offrir à toutes les entreprises les informations nécessaires », indique Jean Yves Razanakolona Manambisoa, directeur général de la société Digital Mada.

Les appels d’offres sont filtrés par date pour faciliter la recherche sur le site. « La consultation du site est avantageuse dans la mesure où la personne peut voir en temps réel l’évolution des appels d’offres. Ils pourront ainsi voir lesquels sont ouverts et lesquels sont fermés. Ceux qui sont disponibles sur le site sont déjà classés par date. Ainsi on pourrait savoir quel appel d’offres a été publié récemment ».

Utilité publique

Large diffusion et visibilité. « Dans le cadre des règles du marché public, les appels d’offres doivent être effectués en large diffusion. C’est l’avantage du site pour l’annonceur d’un côté et les prestataires et les fournisseurs d’un autre », enchaîne le responsable. Sur cette lancée, la consultation ne se limite pas à un seul appel d’offres. Des conseils sur les marchés publics seront prodigués dans le cadre de ce projet.

Le lancement a eu lieu il y deux semaines, nous avons conçu ce site afin de centraliser les informations concernant les marchés publics, notamment les appels d’offres. É long terme, nous voulons nous projeter sur la version mobile du site en ajoutant d’autres fonctionnalités. Entre autres fonctionnalités, les personnes pourront s’inscrire sur une alerte et ils recevront des notifications dès qu’une annonce est lancée sur le site.