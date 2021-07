Impôts – Les télé-procédures fiscales adoptées

La Direction générale des impôts, DGI peut en être fière. Madagascar passe pour être un pionnier en matière de télé-procédures fiscales qui ont connu un réel succès par les risques encourus de la crise sanitaire. Ces procédés respectent la distanciation sociale, évitent les pertes du temps dans les embouteillages par les incessants déplacements au bureau du fisc.

Ainsi, trois modules sur la plateforme e-hetra sont opérationnels. L’e-déclaration, l’e-paiement et l’e-bilan. Ces zones de confort pour les contribuables ont permis d’arriver à un taux de réalisation de 98,3%. Malgré la situation économique et financière qui prévaut. D’ici la fin de l’année, la DGI entend mettre en ligne quatre autres e-services. L’e-remboursement TVA, l’e-facturation, l’e-Visa et l’e-salariés.

Des réformes structurelles ou plutôt fonctionnelles qui devraient inciter les assujettis à s’acquitter de leurs devoirs envers la nation. Étant donné que le taux de pression fiscale du pays ne représente que 9 à 10% du PIB. L’une des performances les plus faibles en Afrique.