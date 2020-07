Traitement – Pénurie de certains médicaments essentiels

Un fortifiant et un antibiotique, prescrits pour le traitement de certaines formes de la covid-19 sont introuvables dans les pharmacies. Ce sont le médicament Revitalose et l’Azithromycine, prescrits pour les porteurs du coronavirus qu’ils développent la forme modérée ou la forme sévère. « Ces médicaments ne sont pas, pour le moment, disponibles», répond-on dans plusieurs pharmacies aux clients qui en demandaient, hier. Beaucoup font le tour des officines de la capitale, sans résultat. C’est sur le « marché noir » que certains en trouvent. « Cette boîte d’Azithromycine a coûté vraiment cher, 100 000 ariary. Mais c’est le prix à payer pour que notre malade ne meure pas », témoigne le proche d’une patiente qui présente les symptômes de la covid-19 et est traitée à domicile.

Des pharmaciens confirment la pénurie de certains médicaments qui sont utilisés dans le traitement de la covid-19. « Ils sont très demandés », lance une pharmacienne assistante. « Plusieurs médecins prescrivent ces médicaments », indique le président de l’Ordre national des pharmaciens, le Dr Tantely Rakotomalala.

Ils admettent que la situation est « compliquée ». Ils ne se seraient pas préparés à une telle situation. Ils assurent, pourtant, que cette pénurie ne serait que temporaire. «C’est le flux de l’importation des médicaments qui est très tendu. C’est pourquoi des médicaments sont en rupture de stock, pendant une semaine. Le produit réapparait sur nos étalages, mais nos stocks sont limités», rajoute la pharmacienne assistante. Les grossistes auraient déjà envoyé des commandes. Et les produits devraient arriver, « bientôt ». En attendant, ceux qui présentent les formes modérées ou sévères de la covid-19 peuvent aller dans les hôpitaux publics pour suivre des traitements. Les hôpitaux publics disposeraient de l’Azithromycine.