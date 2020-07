Service – Les centres de visite technique rouverts

La Direction générale de la Sécurité routière annonce la réouverture de tous les centres de visite technique. Pour Antananarivo, les centres d’Ivato, d’Alarobia, de Betongolo et de By-Pass réceptionnent pour contrôle technique les véhicules de transport de marchandises, les taxis et les véhicules des particuliers entre 7h et 12h.

En cette période d’urgence sanitaire, ces transports qui assurent les services essentiels, ravitaillant la population doivent répondre aux critères de sécurité routière. Miora Rakotobe, entrepreneur se réjouit de cette mesure. « Cette annonce arrive à point nommé car la date de notre visite technique a expiré, voilà trois mois. La réouverture nous permet de poursuivre nos activités. Cela nous permet de reprendre nos petites courses et l’achat de provisions », fait-t-il savoir.