Propagation – La covid-19 de plus en plus présente dans les régions

Si Antananarivo reste le foyer de l’épidémie, la covid-19 se propage. Elle est même de plus en plus présente dans certaines régions comme le Vakinan­karatra, Matsiatra-Ambony, AtsimoAndrefana, Boeny, Diana et Itasy où le nombre des nouveaux cas ne cesse d’augmenter, ces derniers jours. Le rapport du Centre de commandement opérationnel (CCO) covid – 9 du 23 juillet indique, par exemple, que vingt neuf nouveaux cas sont enregistrés à Antsirabe, quatorze à Fianarantsoa, cinq à Mahajanga, deux à Antsiranana, un à Nosy Be, deux à Toliara.

Depuis le début de l’épidémie, le Vakinankaratra compte quatre vingt quatre cas confirmés, Matsiatra-Ambony soixante-dix cas, Atsimo-Andrefana soixante treize cas, Boeny quatre vingt dix, Itasy soixante deux, et Diana soixante. La plupart de ces cas sont encore actifs. Les régions Bongolava, Betsiboka, Amoron’i Mania, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Sofia sont aussi concernées par cette hausse progressive des cas.

Pour l’instant, Antananarivo est à la tête des villes les plus touchées par l’épidémie. Cent quarante huit nouveaux cas sur les deux cent dix neuf, déclarés à la date du 23 juillet sont enregistrés à Antananarivo. Avec ces nouveaux cas, le nombre des personnes contaminées par le coronavirus atteint huit mille trois cent quatre vingt, en quatre mois, et l’on totalise soixante dix décès. Un patient testé positif a, encore, succombé de cette maladie, selon le dernier rapport du CCO.

Néanmoins, le nombre de personnes guéries est encourageant. Quatre cent quatre vingt dix huit patients se sont remis de la maladie, dont quatre cent quarante ont suivi un traitement à domicile. Ainsi, 62% des porteurs du virus détectés depuis le mois de mars ont recouvré leur santé. Trois mille cent cinquante sont en cours de traitement. Le respect des gestes barrières et le confinement sont les seuls moyens pour briser la chaîne de propagation de l’épidémie, selon les professionnels de santé.