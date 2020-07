Directeur général – Un siège éjectable mais convoité

Laissé vacant par Besoa Razafimaharo, qui n’en pouvait plus, le fauteuil du directeur général d’Air Madagascar, reste inoccupé. Qui aurait le cran, dans la situation actuelle de la société, de reprendre les manettes d’un appareil à la dérive? Qu’à cela ne tienne. Des « manifestations d’intérêt » ont quand même été enregistrées. Comme celle d’un éminent intellectuel, apprécié dans le milieu des affaires économiques et financières. Des ambitions ont été aussi signalées dans l’entourage présidentiel. Tout ne sera pas simple mais celui ou celle qui accepterait d’endosser ce lourd fardeau, aurait un beau challenge à relever.

Gabegies – Défaillances manifestes

Dans ses révélations, Rolland Ranjatoelina a signalé des incohérences flagrantes en interne. « En termes organisationnels, comme si MD avait à gérer cinquante avions. Le groupe a trois directeurs généraux (MD, TZ, GMH), trois directeurs généraux adjoints, une pléthore de directeurs et j’en passe. Comment voulez-vous que cela aille dans le bon ? Je suis intimement convaincu que le partenariat stratégique MD/UU, non seulement a été conclu pour désarticuler la compagnie, et surtout mettre fin à son activité », affirme-t-il avec insistance.

Dans les soutes – D’âpres négociations

Faire entrer Air Austral dans le capital d’Air Mada­gascar, par l’entremise de la CNaPS, a été compliqué. Sa sortie a été tout aussi douloureuse. Dans un premier scénario, la CNaPS devait s’extirper d’Air Austral Invest en laissant Air Austral une part de 7,3% dans Air Mada­gascar. Mais à cause de la dépréciation continuelle de l’ariary, par un souci légitime de perdre au change, la CNaPS veut reprendre 40% et non plus 36. Ce qui aurait été ressenti comme un trou d’air pour Air Austral Invest dont les 4% restants ne représenteraient plus qu’un million d’euros, soit 50% de ce qu’un tout puissant homme d’affaire karana a investi. Un magnat de l’immobilier et à la tête d’un conglomérat tentaculaire. Tout est rentré dans l’ordre après des compréhensions et des concessions mutuelles. Ce mariage promis à un bel avenir a, au fil des années, traîné derrière lui un long cortège de déconvenues. Air Austral a toujours reproché à l’État malgache de ne pas avoir apuré la dette de quatre-vingt-dix millions de dollars, soit l’équivalent de trois-cent-trois milliards d’ariary. En outre, la découverte d’un passif de sept millions de dollars, inexpliqués ou plutôt non-identifiés, et les vingt-un millions de dollars alloués au contrat de location-vente de deux Airbus A 340 d’Air France, ont beaucoup contrarié la partie réunionnaise. Peu habituée au tour de passe-passe à la malgache. Enfin, l’alliance n’a pas eu l’exclusivité des vols sur la desserte France-Madagascar avec Ethiopian Airlines, la concurrence, à raison de vingt-cinq passagers par vol. Cette compagnie serait aux aguets pour prendre la place d’Air Austral.