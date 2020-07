Roulant à tombeau ouvert par un crachin nocturne, un lieutenant du 1er RFI a détruit une maison en bord de route avec un tout-terrain de l’armée. La chaussée glissante l’a envoyé dans le décor.

Un bruit sourd a réveillé en sursaut les riverains d’Ambohibao dans la soirée d’avant-hier. Aux alentours de 21h30, un véhicule de marque Toyota Hilux, appartenant à l’armée malgache, a torpillé une maison à étage située en bord de route. Le pick-up impliqué dans cet accident de la circulation appartient au 1er Régiment des Forces d’Intervention (RFI) d’ Ivato. Un lieutenant était au volant. Il était accompagné de son épouse. Enceinte, la femme de l’officier attend son accouchement. D’après les informations recueillies, elle avait souffert d’un malaise subit et son époux allait l’emmener à l’hôpital luthérienne d’Ambohibao lorsque le pire s’est produit.

La nuit du drame, des crachins rendaient dangereux la conduite. En s’empressant de conduire sa femme à l’hôpital en question, le lieutenant du 1er RFI a commis l’irréparable en roulant à tombeau ouvert. Alors que le tout-terrain dévalait à vive allure la descente d’ Ambohibao, la chaussée glissante l’a trahi. Devenu incontrôlable après que ses roues n’ont plus adhéré, la Toyota pick-up a fait une sortie de route pour se précipiter vers la maison et terminer sa course folle après une tête-à-queue spectaculaire.

Pourparlers

Bien que la maison soit quasiment pulvérisée, aucun blessé n’est à déplorer. Fort heureusement, il n’y avait personne dans la pièce qui s’est effondrée après la violente collision. Celui-ci faisait office de commerce. En train de dormir dans une chambre adjacente, les personnes qui se trouvaient dans la maison ont eu plus de peur que de mal.

Les dégâts matériels sont importants sur le pick-up de l’armée, lequel est d’ailleurs une fraîche dotation présidentielle, acquise à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance en 2019.

Bien que la vue des décombres et de l’état du tout-terrain fassent froid dans le dos, le lieutenant ainsi que sa femme sont indemnes. Le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohidratrimo s’est dépêché sur les lieux du sinistre sitôt alerté. La gendarmerie a fait le constat et ouvert une enquête.