Soirée – « Smooth Night » honore Lionel Richie

Un rendez-vous des plus mélodieux enivre les mélomanes de la voix des jeunes talents qu’il met en scène. « Smooth Night » se redécouvre avec un trio de charme en tête d’affiche.

Promesse d’une douce soirée d’enivrement musical de la part de trois jeunes chanteurs talentueux. Ainsi se redécouvre l’événement intitulé « Smooth night», ce 25 juillet au Kudéta Carlton Anosy à partir de 21 heures pour enchanter un public mélomane de toutes les générations. Rentrant dans le cadre d’une série de concerts harmonieux qui valorise le talent d’une génération de chanteurs et musiciens passionnés de blues, de soul, de r’n’b ou encore du jazz, « Smooth night» nous revient à chaque fois sous un nouveau jour.

Pour cette fois, c’est la maîtrise vocale et musicale de trois jeunes artistes prometteurs que l’on aura ainsi le plaisir d’apprécier. Fabre Rakotozafy, Malalanirainy et Jacquis Randria, trois chanteurs aux voix de velours, se présentent à nous, forts de leur passion commune pour la musique. Leurs noms peuvent être étrangers pour certains, mais nos trois têtes d’affiche sont déjà des valeurs sûres dans le milieu du jazz contemporain. Pour cette 10e édition du « Smooth night », ils interpréteront les plus belles compositions de l’illustre Lionel Richie. Une douce épopée mélodieuse et romantique s’offrira alors à tous ceux qui se joindront à eux au Kudéta Carlton Anosy, demain soir.

Charmants et prometteurs

Resplendissant de jeunesse, cette 10e édition de « Smooth night » s’annonce remarquable. Avec une certaine touche d’humilité, mais haut en couleur, il jouera de sa proximité avec le public, mais aussi du charisme des jeunes artistes qu’il met en scène. Nous livrant de belles interprétations de Lionel Richie, comme s’il était parmi nous, c’est là le leitmotiv même de Fabre, Jacquis Randria et Malalanirainy, l’atout charme du trio.

Le temps d’une soirée, laissez-vous séduire à travers les titres comme « Hello », « Stuck on you » ou encore « All night long » et « Endless love ». Jacquis Randria est l’un des membres actifs actuel de la chorale Jaw’s Band. Malalanirainy a brillé par sa prestation dans le cadre de l’événement « Génération Mage 4 » et en tant que membre du quatuor The Women. Fabre, quant à lui, est le petit jeunot de la bande, une découverte à suivre tant pour sa passion que son dévouement pour la musique. En outre, un crooner tout aussi apprécié du public, Tovo J’hay est annoncé comme invité exceptionnel de ce « Smooth night ». Des musiciens tout aussi talentueux seront de la partie, pour l’occasion, à savoir, Njaka Rakotonirainy au piano, Josia à la batterie, Hents à la bass, Kevin Mirija au saxophone et Manitra à la guitare. Sky Aniast, Mickael et Tsiory assureront aux chœurs. Rendez-vous est donc donné.