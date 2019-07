Épidémies – L’État sur le qui-vive

Une réunion sur la prévention des épidémies s’est tenue au palais d’État à Mahazoarivo, hier. Plusieurs ministères sont mobilisés.

L’État est sur le qui-vive, face aux épidémies comme la peste et l’Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale, selon l’Organisation mondiale, le 17 juillet.

D’ici quelques jours, la saison pesteuse débutera. Cette maladie qui se produit normalement, à partir de la mi-septembre, survient dès le mois d’août. Les rapports du ministère de la Santé publique sur l’épidémie de la peste, ces cinq dernières années, ont montré que des cas ont été notifiés dès le début août. Un pestiféré qui a voyagé à bord d’un taxi-brousse vers Toamasina, le 28 août 2017, a par exemple contaminé ses voisins de siège, ce qui a provoqué l’épidémie de peste à Toama­sina, entre 2017 et 2018.

« Le changement climatique, mais aussi, les feux de brousse expliquent l’avancement de la saison de peste », explique Fidiniaina Andria­tsarafara, directeur général de la Médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique. Par ailleurs, Madagascar, comme tous les autres pays du monde, fait face aux menaces d’intrusion du virus Ebola qui sévit actuellement au République démocratique de Congo, et qui est difficile à circonscrire.

Synergie

Le Premier ministre Christian Ntsay juge opportun la prévention et la préparation des ripostes contre les épidémies. Entre 2017 et 2018, une certaine défaillance au niveau de la prévention de la propagation de la peste a causé la mort de deux cents personnes. L’État a retenu la leçon de ses erreurs. La réunion tenue hier, au Palais d’État à Mahazoarivo sur la prévention des épidémies et qui a vu la participation de plusieurs ministères, comme celui de la Santé publique, de l’Intérieur et de la décentralisation, du Tourisme et du transport, a souligné l’importance de la mobilisation de tous à savoir, les départements ministériels, le secteur privé, la société civile, la population ainsi que la coordination des actions.

Le ministère du Tourisme et du transport, entre autres, est chargé de la traçabilité de tous les voyageurs, via le « Manifold ». « Ce système a été déjà mis en place, mais nous allons le renforcer. Les renseignements sur les voyageurs seront enregistrés », indique le colonel Jeannot Reribake, directeur général de l’Agence de transport terrestre. La lutte contre les feux de brousse pour empêcher que les rats quittent son habitat naturel et se rapprochent des hommes, fait partie des activités à entreprendre. Du temps d’Olivier Mahafaly Solonan­drasana, on a annoncé des sanctions à l’endroit des auteurs des feux, mais personne n’a été sanctionné jusqu’ici. Les responsables au niveau des districts sont chargés de la mise en place des cordons sanitaires, au cas où ce serait nécessaire.