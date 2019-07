Diana – Clôture en beauté du Challenge sportif 2019

Toute bonne chose a une fin et c’est ainsi que s’est achevée la première édition du « Challenge sportif 2019 » organisé par la région Diana, en collaboration avec les ligues de basketball, de football et de pétanque.

Une belle initiative pour booster le sport antsiranais et surtout favoriser l’engouement des jeunes pour ce genre d’activité. Et malgré un manque de budget et de financement, le Challenge sportif 2019 fut un grand succès. Le tournoi a rassemblé les fanatiques de ces deux catégories de sport collectif, football et basketball,passions des Antsiranais. L’occasion a encore animé l’enthousiasme des amoureux du sport qui se sont, apparemment, réveillés après la réalisation des Barea à la CAN 2019.

La région Diana s’est investie dans l’organisation d’un tel événement de prestige afin de raffermir les relations entre les jeunes sportifs. Ce fut une semaine sportive qui a vu la participation de joueurs masculins et féminins, regroupés au sein de clubs performants et choisis à travers des sélections dans les districts de la région. Les matchs de football se sont déroulés au stade municipal chaque après-midi, tandis que le gymnase couvert a accueilli tous les fans du ballon orange en match nocturne. Les compétitions des sports collectifs ont été alternées par celles de la pétanque.

Doublé pour Ambanja

Les grandes finales de toutes les catégories, marquant la clôture officielle des différentes compétitions, se sont déroulées samedi après six jours de compétition. Les finales du football, catégories masculine et féminine, se sont déroulées au stade municipal, tandis que celle du basketball a occupé le gymnase couvert d’Antsiranana.

Au stade, le district d’Ambanja dans la catégorie féminine, la sélection d’Ambanja a battu les Antsiranaises sur un score de 1 à 0. Les filles de la capitale du cacao ont dominé le match dès le début, malgré leur petite taille, mais dotées d’une bonne technique.

Côté football masculin, la sélection d’Ambanja a aussi remporté la victoire devant celle d’Antsiranana. Les deux formations se sont séparées durant le temps règlementaire car à cause de la météo, l’arbitre a décidé de procéder à la séance de tirs au but. Donc, double victoire pour Ambanja.

Quant à la finale de basket qui s’est tenue au gymnase couvert, que de joie et de satisfaction dans le camp de l’équipe Varatraza d’Antsiranana avec ses couleurs traditionnelles vert et blanc du Sporting Club. Certes, elle a gagné le challenge, mais elle a failli perdre son souffle au dernier quart temps devant son adversaire. Un score serré de 49 à 46 a permis à cette dernière de remporter la victoire.

Le spectacle était aussi au rendez-vous chez les hommes de Cosmos et l’As Chicago, deux équipes performantes qui ont été qualifiées à cette finale. Dès le premier quart temps, le match a tenu en haleine les férus de la balle ronde qui ont rempli à moitié le gymnase. Même, Dada le coach de l’As Chicago a reconnu que son équipe, qui n’est qu’une composition de jeunes de quartier, est faible par rapport à la formation Cosmos Secren, une équipe habituée à des compétitions tant nationales qu’internationales. Les meneurs de Cosmos ont prouvé leur adresse devant le cerceau car ils ont des joueurs longs et talentueux. L’As Chicago a fini par succomber devant le Cosmos Secren sur un score final de 80 à 69.

Une cérémonie de remise des coupes, des médailles et des équipements sportifs pour les équipes participantes, gagnantes, les meilleurs joueurs, ont clôturé ce tournoi Challenge sportif 2019. Cérémonie qui a vu la présence des autorités locales conduites par le chef de la région Malaza Ramanamahafahay qui a promis d’inscrire la compétition dans la durée, même s’il n’est pas à la tête de Diana. « La première édition du Challenge 2019 a pris fin, mais nous allons continuer de redorer le blason du sport antsiranais avec l’organisation d’autres événements sportifs. Le tournoi a eu pour but de promouvoir et de faciliter la pratique sportive aux jeunes dans la région », conclut-il.