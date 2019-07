Basketball – Jeux des Îles – Un sans faute pour les Malgaches

Les basketteuses ont défait les Mauriciennes sur leur parquet lors du deuxième match de groupe B. Elles affronteront en demi-finales les Seychelloises.

Après leur victoire contre les Comores en première journée ce dimanche, au gymnase couvert de Phoenix, les basketteuses de la Grande île ont défait sans trembler les Mauri­ciennes, hier en fin d’après-midi.

Les protégées du coach Aimé Randria alias Mémé ont remporté la victoire sur le score large de 74 à 49. L’équipe hôte a pourtant mené 17 à 12 à la fin du premier-quart-temps.

Les Ange et Judith remon­tent la pente en deuxième période et devancent d’un demi-panier d’écart leurs adversaires par 29 à 28, à la pause. Les filles ont creusé l’écart lors des deux dernières périodes, 57 à 37 à la fin du troisième quart-temps.

Lydia, avec son expérience de plus d’une dizaine d’années dans la sélection nationale, a bien assuré la défense et rebonds sous panier. Joce Be a pris le relais, surtout lors des deux derniers quart-temps. Fanja et Sidonie ont été aussi efficaces aux tirs à trois points.

La formation mauricienne, composée en grande majorité de jeunes, n’ont pas fait le poids face à une équipe malgache à ossature jeune, mais bien entourée par trois expérimentées dont Lydia, Judith et Ange.

« On a mal débuté, mais on a su maîtriser la situation après la pause. Peut-être que les joueuses n’étaient pas bien échauffées. Il faut aussi bousculer de temps en temps les jeunes qui manquent encore d’expérience », a confié le coach Mémé après le match.

À deux pas du titre

Madagascar se trouve en tête du groupe B après deux victoires en autant de rencontres. Maurice occupe, pour sa part, la seconde place.

En demi-finales, programmées ce samedi, Mada­gascar affrontera, d’une part les Seychelles, deuxièmes de la poule A et de l’autre côté, la Réunion leader de sa poule, disputera le ticket pour la finale contre Maurice. Les garçons ont aussi effectué un parcours sans faute jusqu’ à présent.

Ellie et consorts ont disposé respectivement des Comoriens et des Mauriciens lors des deux premières rencontres. Le dernier match contre la Réunion de ce soir déterminera qui s’installera à l’issue des éliminatoires en première place.

Dans l’autre groupe, après la disqualification des Comores d’avoir aligné un joueur expatrié qui n’a pas joué au moins douze mois avec une licence fédérale, Maurice et Mayotte disputeront donc la première et la deuxième place de leur groupe.