ODOF – Une unité de transformation du lait à Moramanga

La mise en place des unités de transformation continue dans les districts. L’ODOF est passé à Moramanga hier.

Une usine de plus à Moramanga. La capitale du Bezanozano a eu l’honneur de recevoir le passage du ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy. Depuis le début de l’année ce ministre mène son bâton de pèlerin pour mettre en place soixante-quinze unités industrielles dans les districts dans le cadre du projet ODOF (One district, One factory). Il s’agit d’une industrialisation à la base pour concrétiser le velirano numéro 7 du président de la République. Il en était à la dix-septième unité hier à Moramanga après l’unité de transformation de tomates la semaine passée. La deuxième ville d’Alaotra Mangoro dispose désormais d’une unité de transformation du lait. Comme Moramanga est un grand producteur de lait, l’unité de transformation arrive au moment opportun. Les éleveurs ne sont plus obligés de se rendre à Tana pour vendre leur produit à un prix dérisoire comme l’a souligné le gouverneur d’Alaotra Mangoro, Guy Ramarosandratana. Avec une production d’un million de litres par an, il y a lieu de transformer le lait pour lui donner une valeur ajoutée. Ce sera fait puisque cette unité va produire du fromage et du yaourt. Du coup, la population peut se passer des produits laitiers importés.

Énergie solaire

C’est l’un des objectifs de l’ODOF, produire ce dont la population a besoin et réduire l’importation. « Si nous voulons reconstruire depuis la base, il faut faire des projets qui ont un impact direct sur les conditions de vie de la population comme cette unité de transformation du lait » souligne le ministre Razafindravahy. Cette unité a l’avantage de pouvoir fonctionner aussi bien à l’énergie électrique qu’à l’énergie solaire. Au final, tout le monde y trouvera son compte, les entrepreneurs qui vont diriger l’unité et les paysans éleveurs sans oublier l’État qui perçoit les impôts payés par la société. Le député Lova Herizo Rajaobelina a salué les efforts du ministre Razafindravahy dans l’industrialisation du pays. Moramanga se dote ainsi d’une nouvelle unité industrielle qui vient étoffer le tissu déjà existant comme Fanalamanga et l’usine de munitions de Sahafitana.