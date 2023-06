LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ – Huit millions d’euros pour assainir la capitale

Un coup de pouce utile. Face au délabrement avancé des infrastructures publiques de la capitale. L’Union européenne a alloué 8 millions d’euros à l’Etat Malagasy. Il s’agit d’une subvention déléguée à l’Agence française de développement. La signature de la convention de subvention a eu lieu hier à Antaninarenina. Entre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances et Arnaud Guillois, ambassadeur de France. Cette subvention contribuera au financement de la deuxième phase du Programme intégré d’assainissement d’Antananarivo, PIAA2, dont le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène en est le maître d’ouvrage. Le projet a comme objectif d’améliorer les conditions de vie de l’agglomération d’Antananarivo en particulier des quartiers de la ville basse, les plus affectés par l’inondation. Le PIAA2 consiste en l’amélioration du secteur de l’assainissement du Grand Antananarivo ainsi que celui du fonctionnement général du système d’assainissement. Il en est de même pour la maitrise des risques d’inondations. L’optimisation des bénéfices sanitaires de l’amélioration dudit système d’assainissement est également attendue. D’un montant total de 53 millions €, la deuxième phase du PIAA comprend cinq composantes dont la gestion du projet par la mise en place d’une cellule de gestion, renforcée par une assistance technique, la réalisation des travaux sur les infrastructures hydrauliques, en particulier la réfection de la partie enterrée de l’ovoïde d’Analakely, de la collecte des eaux usées autour du lac Anosy et de la réhabilitation de réseau de drainage pluvial autour du stade, des mesures d’information, d’éducation et de communication au profit de la population des quartiers sur les aspects sanitaires et le respect des ouvrages intégrant la dimension genre, pour accompagner ces travaux , des actions de formations et études institutionnelles d’accompagnement, au profit des opérateurs et des institutions en charge de l’assainissement (CUA, la SMA et l’APIPA), la réalisation des études techniques pour les investissements non encore sélectionnés dans l’inventaire identifié par le schéma directeur pour la seconde tranche d’investissement.