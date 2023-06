LITTÉRATURE – Les écrivains ressentent l’absence de Sophie Ravelomanantsoa

Sophie Ravelomanantsoa a laissé une empreinte inoubliable aux écrivains. Elle leur manque, un an après son décès.

Cela fait maintenant un an depuis le décès de Sophie Ravelomanantsoa, actrice, écrivaine et réalisatrice du théâtre radiophonique de la Radio nationale Malgache(RNM). Sa disparition a laissé un vide considérable dans le domaine de la littérature, comme en témoignent les écrivains qui ont eu la chance de collaborer avec elle. «Pour moi, être écrivain a toujours été une révélation et une passion. C’est à travers Sophie Ravelomanantsoa que j’ai trouvé ma voie. Elle était comme une mère pour moi, guidant son enfant dans une aventure enrichissante, lui montrant le bon chemin. Sans elle, je me sens perdu dans l’univers de la littérature», confie Michel Andriamahefa, l’un de ses disciples. «Ma motivation pour la littérature a diminué, car quand je prends mon stylo, je la vois à travers mes écrits. Elle était ma seule réalisatrice à la RNM, et il est difficile de trouver quelqu’un d’autre pour la remplacer. C’est pourquoi je n’ai pas encore envoyé mes œuvres à la RNM depuis sa mort», avoue RS Zita, écrivaine du théâtre radiophonique de la RNM.

Opportuniste

Sophie était une réalisatrice attentive qui apportait des corrections et donnait des retours aux écrivains pour les aider à améliorer leur écriture. «Les opportunités avec les institutions, les ONG ou d’autres projets ont disparu avec elle. Elle était une femme fiable, c’est pourquoi les projets lui demandaient des œuvres littéraires. Et après elle nous appelait de ne pas manquer cette occasion. C’est grâce à elle que je suis devenu la personne que je suis aujourd’hui» mentionne Natiora, représentant de Madagascar dans la discipline de la littérature durant la IXe édition des jeux de la Francophonie au Congo en juillet. Aujourd’hui, sa famille organise une messe pour rendre hommage à cette réalisatrice talentueuse à la chapelle militaire Sainte Croix Ampahibe.