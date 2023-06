KENPO – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – Nette domination d’Itasy et de Vakinankaratra

Le sixième championnat de Madagascar de Kenpo et Mixed martial arts (MMA) s’est déroulé ce jeudi au PK à Antanimena. Le sommet national a été marqué par la domination des combattants d’Itasy et de Vakinankaratra. Les deux ligues ont chacune réalisé un triplé. Les artisans du titre pour Itasy sont entre autres Nirinasoa en MMA Gamma (Global association mixed martial arts), Miantso itasy en full kenpo et Miary en kempo kids. Les sacrés champions nationaux pour Ambatolampy Vakinakaratra sont en l’occurrence Zidane en stricking MMA catégorie 61kg, Luc en full kenpo et Noeline chez les dames. Le nouveau règlement «contendor», un combat de deux rounds de 2 minutes a été appliqué pour la première fois. La joute nationale a réuni cent quatorze combattants issus de cinq ligues dont Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Atsinanana et Haute matsiatra. «Dans le calendrier de la fédération figure en fin septembre le tournoi international de l’Océan Indien qui verra la participation des représentants de l’île Maurice et de la Réunion. Pour cette même saison, la date et pays hôte du championnat du monde Gamma et kenpo restent à confirmer» confie le président de la fédération, Parfait Rakotoni-ndriana, double champion du monde en savate boxe française. S.R.