JIOI 2023 – Le volet jeunesse promeut l’échange culturel

Du 25 août au 3 septembre, Madagascar accueillera les Jeux des îles de l’Océan Indien (JIOI 2023), réunissant de jeunes artistes de la région dans le cadre d’une série d’événements culturels, artistiques et sportifs. L’objectif de ces jeux est de favoriser l’échange interculturel et de célébrer la diversité. Cette année, le volet jeunesse prendra une place importante dans le programme du concours, mettant en avant l’échange culturel entre les pays participants. 14 jeunes représenteront chaque pays dans ce volet. La compétition sera divisée en plusieurs catégories, comprenant des débats, du théâtre, de la danse et du chant. Le thème du débat sera «Que puis-je faire face au changement climatique», tandis que la pièce de théâtre présentée s’intitulera «Guide-moi à découvrir ton île». La danse et le chant, en tant qu’expressions artistiques authentiques, occuperont également une place centrale lors de ce volet. À noter que les auditions pour le volet jeunesse des JIOI 2023 auront lieu le 5 juillet 2023 à l’ANS Ampefiloha, pour les candidats malgaches.