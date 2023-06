FOOT – SWISS GIRLS CUP U15F – Yfomac impressionne en amical

Un avant-gout promettant. L’école de football féminin Young football Madera Club (Yfomac) a été en démonstration lors d’un match amical de préparation ce jeudi soir en Suisse. Yfomac disputera ce week-end la Suisse Girl Cup dédiée aux jeunes footballeuses de moins de 15 ans, dans la ville de Bern-Neufeld Neubruckstrasse. L’équipe malgache qui en est à sa première sortie internationale a écrasé en match de préparation l’équipe du FC Bern sur le score fleuve de 6 buts 0. Mitia a réalisé un quadruplé outre les buts signés Sitraka et Sarindra. Yfomac a déjà mené trois buts à rien à la pause. Seize équipes d’Europe outre celle de Madagascar, réparties en quatre groupes de quatre sont en lice à ce tournoi international. Yfomac évoluera dans le groupe de BSC Young Boys U13 de Belgique, FC Sarine Ouest de France et US Schluein Illanz Team Surselva de Grande Bretagne. Après le tournoi, l’équipe fera une tournée sportive en France où elle rencontrera l’entente football club Dieu Donné Puiseaux et le club football féminin de la commune de Claye Souilly.