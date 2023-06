FÊTE NATIONALE – Timide préparation des festivités à Mahajanga

La célébration du soixantième anniversaire de l’Indépendance a Mahajanga n’a jamais été aussi plus silencieux que les éditions précédentes. Crise économique oblige. Hormis les décorations des bâtiments publics en drapeau tricolore national, dont l’hôtel de ville, le tribunal ainsi que les sièges des directions régionales, l’air de fête est absent. Les colporteurs vendeurs de drapeau dans les rues sont les indices qui indiquent l’approche du 26 juin. Hier, la première répétition du défilé militaire a inauguré la préparation de la célébration devant l’hôtel de ville. Tandis que le quota de feux d’artifices pour la région Boeny était enfin arrivé hier matin à Mahajanga. Les cinq autres districts recevront chacun leur part. Le commandant Raajesitera, venant d’Antananarivo, dirigera l’opération de tir, dimanche 25 juin soir pour Mahajanga. Le premier podium devant l’hôtel de ville a commencé mercredi soir par un concert évangélique. Des chorales ont participé au spectacle. La sonorisation et les jeux de lumières sont alimentés par un groupe électrogène, faute d’électricité de la Jirama. Et ce sera ainsi tous les soirs jusqu’au 26 juin. En parallèle, la fête de la musique du 21 juin était organisée par l’Alliance française devant la chambre de commerce et de l’industrie à Mahajanga be au bord de la mer. Les séries de délestage intempestives affectent l’humeur de la population.