FÊTE NATIONALE – Andry Rajoelina dirigera le défilé du 26 juin

En tant que Chef supême des armées, le Président fera la revue des troupes comme à l’accoutumée pour ces 63 ans d’indépendance.

Les forces armées lèvent le doute par rapport aux différents débats soulevés ces derniers temps. Ce sera bien le prési­dent de la République Andry Rajoelina qui fera la traditionnelle revue des troupes et qui dirigera le défilé comme il l’a toujours fait durant son mandat, a déclaré le Général de corps d’armée Josoa Rakotoarijaona hier, après la répétition générale du défilé de l’armée pour le 26 juin. Pour le Ministre, le Chef d’État reste le chef suprême des armées. « En tant que chef suprême des armées et en tant que président de la République, c’est Andry Rajoelina qui présidera cette cérémonie pour le 63e anniversaire des forces armées malagasy » affirme-t-il devant la presse. Propos auxquels le Général Serge Gellé, Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie fait écho. « En tant que forces de l’ordres, nous ne répondons qu’aux directives données par le chef suprême des armées. Vous savez tous de qui il s’agit. Le président de la République Andry Rajoelina. » a-t-il lancé lors d’une conférence de presse hier. Les mi­nistres de la Défense Natio­nale, de La Sécurité Publique ainsi que le Secrétaire d’état à la Gendarmerie ont profité de l’occasion pour inciter les citoyens à célébrer la fête nationale. « Laissons de côté nos différends quotidiens pour célébrer ensemble la fête nationale parce qu’il n’y a pas de plus grand jour que celui du 26 Juin pour nous, les malgaches » évoque-t-il. Le défilé des troupes commencera à 9 heures 30 du matin pour la journée du 26 juin, avec 3 719 éléments des forces de l’ordre qui défileront au Stade Barea de Mahamasina. De nouvelles modifications ont été apportées à l’occasion du 63e anniversaire de L’indé­pendance et de celui des forces armées, notamment sur les registres musicaux utilisés. Les feux d’artifices seront au rendez-vous au stade Barea Mahamasina ainsi que sur les bords du lac Anosy, avec des mesures strictes concernant la circulation dans le stade et ses alentours.