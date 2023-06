EXAMEN DU CEPE – Des taux de réussite de 40% au CEPE

Les premiers résultats de l’examen du CEPE sont sortis, hier. Les taux de réussite sont assez faibles, au niveau de certaines circonscriptions scolaires (Cisco). Kandreho et Besalampy, des Cisco de Melaky et de Betsiboka, affichent un taux de réussite de 46%. Des résultats qui surprennent le père Jules Ranaivoson, directeur national des Ecoles catholiques. « Il y a des écoles catholiques dans ces districts. Mais, ce résultat est difficile à croire, c’est très faible. Je ne peux pas en dire plus car je n’ai pas les détails, pour le moment », réagit-il. Dans d’autres centres d’examen, le taux de réussite varie autour de 70%. C’est le cas de Manandriana, d’Ambato­lampy, de Mandoto, d’Ankazobe, de Vavatenina, d’Ambositra, ou encore d’Ambohidra­trimo. « Le résultat a augmenté dans notre district. C’est, notamment, grâce à la cantine scolaire au niveau de toutes les écoles primaires publiques, depuis l’an dernier», souligne le député de Manandriana, Fanome­zan­tsoa Andrianja­nahary. C’est la Cisco d’Andramasina qui a la plus belle performance, jusqu’à l’heure où nous soumettions, notre article, avec un taux de réussite de 86%. Une dizaine de Cisco ont affiché les résultats d’examen, depuis hier. Pour Antananarivo-ville, les noms des admis devraient être affichés, dimanche, au plus tard. Ces résultats sont consultables sur affichage, dans les centres d’examen, sur le site web du ministère de l’Éducation nationale, ou par SMS au numéro 601. Les candidats peuvent, également, envoyer un message privé sur le compte Facebook du ministère de l’Education nationale (ministeran’ny Fanabeazam-pirenena). Et choisir l’option CEPE ou BEPC.