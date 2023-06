Des dahalo capturés vivants

Une série d’accrochages entre dahalo et forces de défense et de sécurité a éclaté à Mandoto, jeudi. Bilan, un militaire et deux poursuivants civils ont été touchés par balle. Des dahalo ont été capturés vivants et les quatre-vingts bœufs volés récupérés. Les blessés ont été évacués par hélicoptère, selon des sources sur place.