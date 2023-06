Daty malaza talohan’ny 26 jona 1960

1810 : niamboho teny Ambohipo ny Mpanjaka Andrianampoinimerina. Rehefa tafavory indray ny teto Imerina, dia namela ilay fari-bava malaza izy hoe : «Ny riaka no valam-paria».

4 desambra 1810 : voatendry ho Governoran’ny Nosy Maorisy, solontenan’ny Mpanjaka britanika, i Robert Farquhar.

23 oktobra 1817 – 23 oktobra 2017 : ho fankalazana ny faha-200 taonan’ny fifanarahana teo amin’i Radama (Mpanjakan’Imerina) sy Robert Farquhar (Governora britanika ny Nosy Maorisy), dia tonga teto Madagasikara ny Zanakandriana (Printsesy) Ann, zanakavavin’ny Mpanjaka Elisabeth II. Nisy fotoam-pivavahana niraisam-pinoana notanterahina tao amin’ny Katedraly Anglikana Ambohimanoro.

Ny dika mitovy amin’ny teny frantsay (izay teny diplomatika tamin’izany andro izany) dia voatahiry any amin’ny British Museum (Add.Mss. 18.135 Fol.245r à 248r). Ny soratra anglisy dia ao amin’ny Public Record Office (Colonial Office Records, C.O.167, vol. 34, fol.219r à 221v.). Natontan’i Jean Valette manontolo ao amin’ny lahatsoratra : «Le traité anglo-merina du 23 octobre 1817, textes anglais et français avec fac-similé», Bulletin de Madagascar, n°222, novembre 1964).

18 oktobra 1826 : nodimandry teto Antananarivo i James Hastie, nomen’ny Gasy anaram-bosotra hoe «Andrianasy». Izy no solontena maharitra voalohany, na masoivoho, nirahin’ny firenena vahiny honina teto Madagasikara. Na dia tsy fomban’Andriamanjaka aza no miditra am-paty, dia tsy nety Radama fa nandeha «niandry faty» teny Amboasarikely-Antsahavola.

17 desambra 1885 : ho famaranana ny ady voalohany teo amin’ny Merina sy ny Frantsay, dia vita sonia ny Fifanarahana sadasada mametraka «semi-protectorat». Na dia tsy nitsaha-nandà aza ny Frantsay ny maha Mpanjakan’i Madagasikara tokoa an-dRanavalona, ny Toko faha-12 amin’io Fifanekena io dia milaza hoe : «Sa Majesté la Reine de Madagascar continuera, COMME PAR LE PASSÉ, de présider à l’administration intérieure de toute l’île».

6 aogositra 1896 : «Loi d’annexion»

22 aogositra 1958 : «Rahampitso, hiverina ho Fanjakana indray ianareo, tahaka izay izy fony ny Mpanjakanareo no nonina tamin’itsy Rova ambony itsy». Kabarin’ny Jeneraly Charles de Gaulle teo Mahamasina sady nanondro ny Rovan’Antanananarivo izy.

Tsy vao ny 26 jona 1960 mantsy no nanomboka ny Tantaran’ity firenena ity. Na ny fomba fitenenana aza, sy fanoratana, hoe «Fiverenan’ny Fahaleovantena», mbola vao haingana ihany no tafiditra ho voambolan’ny Fanjakana malagasy.

Fanjakana neken’ny Firenena natanjaka tamin’ny fotoan’androny (Britaina-Lehibe, Frantsa, Amerika, Alemaina), ary nanaovany fifanarahana iraisam-pirenena mbola ankalazaina ombieny ombieny ankehitriny, izany Madagasikara izany nialoha lavitra akory ny 26 jona 1960. Mbola nialoha aza ny 30 septambra 1895, nahatafidiran’ny tafika frantsay teto an-dRenivohitra sy tao amin’ny Rovan’Antananarivo, satria Tantara iraisam-pirenena nanomboka ny 23 oktobra 1817.

Isaky ny 26 jona, mba hafatra amin’ny taranaka fara aman-dimby : tsarovy ireo Ntaolo, ireo Razana, ireo Zoky, namangitra izao Tantara tohizantsika soratana ankehitriny izao.

30.09.1895 : Nilavo lefona ny Fanjakana malagasy. Niditra Antananarivo ny tafika frantsay

21.11.1895 : Matin’ny Foko Zanakantitra tao Amboanana ny miaramila hampandry tany

22.11.1895 : Andro Fandroana. Novonoin’ny Zanakantitra tao Arivonimamo ny pastora Johnson sy ny vady aman-janany

24-25.11.1895 : Resin’ny miaramila frantsay ny Zanakantitra

janoary.1896 : Nihaona tao Analaroa (faritra Anjozorobe) Rafanenitra, Rabozaka, Rabezavana ary Ratsimamanga tompomenakely Analaroa. Fivoriana nahaterahan’ny Menalamba.

14.03.1896 : Voalohan’ny volana alahamady. Nanomboka ny adin’ny Menalamba. Rehefa voasambotra na nitolo-batana izy efa-dahy (Rafanenitra, Ratsimamanga, Rabozaka, Rabezavana), jiona 1897- 1898, dia nalefa sesitany tany La Réunion.

15.10.1896 : Notifirina ho faty teo Antsahamanitra ny printsy Ratsimamanga, havan’ny Mpanjaka Ranavalona III, sy Rainandriamampandry, ministry ny ati-tany teo aloha

14.03.1897 : Nofongarin’i Gallieni ny razan’Andrianampoinimerina sy Ranavalona I, nafenina tao amin’ny Rovan’Ambohimanga, ka nentina navadika ao amin’ny Rovan’Antananarivo

1913 : Niforona ny Vy Vato Sakelika (V.V.S.)

1915 : Noravan’ny administration coloniale ny VVS. Isan’ny voaheloka asa an-terivozona Joseph Ravoahangy

05.05.1942 : Manafika an’i Diégo-Suarez ny miaramila britanika

23.09.1942 : Miditra Antananarivo ny miaramila britanika. Tari-dositra ny miaramila frantsay miandany amin’ny Vichy sy ny Maréchal Pétain

02.09.1945 : Nambaran’i Ho Chi-Minh ny fahaleovantenan’i Vietnam

22.02.1946 : Niforona ny M.D.R.M. (mouvement démocratique de la rénovation malgache)

21.03.1946 (Assemblée constituante, Paris) : Nametraka volavolan-dalàna hanafoana ny «loi d’annexion» tamin’ny 06.08.1896 ny solombavambahoaka Joseph Ravoahangy sy Joseph Raseta

29.03.1947 : «Tabataba»

10.05.1947 : Noravana ny MDRM

22.07.1948 : Fanombohan’ny fitsarana ny mpikambana MDRM

27.11.1953 : Fanambaran’ny Eveka malagasy mankatoa ny Fahaleovantena

25.04.1955 : Vita ny fivorian’ny «Non-Alignés» tany Bandung (Indonezia)

23.06.1956 : «Loi-cadre»

Aprily 1957 : Fifidianana isaky ny «assemblées provinciales»

22.08.1958 : Kabarin’i Jeneraly de Gaulle teo Mahamasina, «Demain, vous serez de nouveau un État, comme quand ce palais de vos rois était habité».

28.09.1958 : Fitsapan-kevi-bahoaka : Fahaleovantena anatin’ny «Communauté»

14.10.1958 : Fanambarana ny Repoblika malagasy

26.06.1960 : Fanambarana ny «fiverenan’ny» Fahaleovantena

20.09.1960 : Voaray ao amin’ny Firenena Mikambana i Madagasikara