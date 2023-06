BEACH SOCCER – JEUX DE LA FRANCOPHONIE – La participation des Barea U20 en question

La fédération craint pour la participation des Barea aux jeux de la francophonie, après le forfait de la sélection beach soccer qui devait participer aux Jeux africains de plage en Tunisie.

Dans le brouillard. Faute de moyens financiers, les Barea beach soccer ne faisaient pas partie de la délégation malgache aux Jeux africains de plage. Madagascar, champion d’Afrique en 2015, sera donc le grand absent à ce rendez-vous continental qui se tiendra en Tunisie du 23 au 30 juin. Madagascar y est représenté par deux autres disciplines à savoir la lutte de plage et le teqball. Après le forfait des Barea beach soccer, la participation des Barea U20 aux jeux de la francophonie est aussi dans l’expectative. Les jeux se dérouleront du 28 juillet au 6 aout à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. La Direction technique nationale de la fédération a tant attendu le regroupement pris en charge par l’État. Une centaine de présélectionnés ont suivi le premier rassemblement initié par la fédération en début de l’année. Une pré-liste de trente joueurs dont sept expatriés, a été dévoilée en début mai. Le deuxième regroupement qui devait être pris en charge par l’état a déjà été zappé. Le troisième et dernier regroupement devait débuter le 21 juin selon le calendrier établi par la direction technique, mais en vain.

Éclairage

A un mois des jeux de Kinshasa, le flou demeure concernant la préparation. «Nous ne pouvons rien faire d’autre qu’attendre. Nous allons envoyer la liste définitive des vingt retenus avant la date butoir du 23 juin» souligne Rado Rasoanaivo. Les autres événements sont apparemment négligés, même l’organisation des jeux des Iles n’avance pas comme elle se doit, pour ne citer que la réhabilitation des infrastructures. Les fédérations concernées et les présélectionnés ont pris en charge aux mêmes leur regroupement respectifs. Le DTN tient aussi à apporter des éclairages sur le cas des Barea beach soccer qui n’ont pas pu faire le déplacement en Tunisie. «Le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a fait part que Madagascar est engagé en beach soccer. Ainsi nous avons procédé à la préparation administrative. Nous avons nommé le coach et sélectionné les douze joueurs. Quand nous avons demandé le côté préparation technique, il n’y avait aucune réaction» clarifie le directeur technique national. Quatre joueurs ont du renouveler leur passeport expiré mais «on nous a dit que c’est à eux-mêmes ou la fédération d’en prendre en charge» regrette le responsable technique. Huit disciplines sont au programme des prochains jeux de Kinshasa.