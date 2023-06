AMPANDRANA EST – Deux jeunes grossistes d’héroïne arrêtés

La police de la Division stupéfiant (STUP) a démasqué deux jeunes grossistes d’héroïne à Ampandrana Est, mardi. L’un est âgé de 22 ans et l’autre, 21 ans. Celui-ci venait de sortir de la prison, le 15 juin. Il avait été mouillé dans une histoire de commerce d’héroïne. Une information fiable est parvenue à la police, signalant un trafic de drogue dure dans le quartier cité. Elle a immédiatement procédé au coup de filet en rejoignant les lieux. Parmi les suspects, celui plus âgé a été capturé devant chez lui. 10 grammes d’héroïne ont été trouvés en sa possession. Il fume et vente à la fois la drogue, d’après ses aveux. Il a acheté cette quantité-là 250 000 ariary et la revend 300 000 ariary. Il a été emmené dans sa maison où se trouvait son coauteur, ayant sur lui 28,5 grammes et divers accessoires utilisés pour consommer l’héroïne. Leurs marchandises ont été confisquées. En s’appuyant sur son enquête, la police a révélé que les deux dealers sont des grossistes de la drogue. Ils vendent au minimum 10 grammes. Leurs fournisseurs n’ont malheureusement pas été dénoncés.