AFFAIRE APOLLO 21 – Philippe François transféré en France

En catimini. L’information a circulé dans le microcosme journalistique depuis hier, en milieu de matinée, avant de se retrouver sur les réseaux sociaux, suite à une publication du site d’information africaintelligence.fr. Philippe François, un des condamnés pour tentative d’assassinat de Andry Rajoelina, président de la République, “est transféré en France”. Un transfert qui s’est fait discrètement, en passant par l’île de la Réunion. Le colonel de l’armée française à la retraite devrait atterrir dans l’hexagone, ce matin. Paul Rafano­harana, autre condamné dans cette affaire, également de nationalité française, n’est cependant pas concerné par le transfèrement. Il est toujours détenu à la maison de force de Tsiafahy. Elise Maillot, la fille de Paul Maillot Rafanoharana, affirme pourtant que son père est également concerné par des négociations pour un transfert en France. La procédure de transfèrement est prévue dans un accord bilatéral entre Mada­gascar et la France en matière judiciaire. Il consiste, par exemple, à faire exécuter en France une peine prononcée par la Justice malgache contre un ressortissant français et vice-versa. En tenant compte de cet accord bilatéral, Philippe François devrait alors purger ses dix ans de condamnation à dix ans de travaux forcés, en France. Au même titre que Paul Rafanoharana qui en a pour vingt ans de travaux forcés, le colonel retraité a été reconnu coupable de tentative d’assassinat du président de la République. Un verdict confirmé par la Cour de cassation, le 26 août 2022, lorsqu’elle a rejeté les pourvois en cassation effectués par les avocats des condamnés.

Dimension politique

Dans une interview publiée dans le magazine français L’Express, publiée le 3 juin, le locataire d’Iavoloha a répondu à une question sur le transfèrement de ces deux condamnés dans l’affaire Apollo 21. “Aujourd’hui, il y a déjà eu deux demandes en ce sens. L’une a été rejetée et l’autre est en train d’être étudiée par la Justice malgache, qui je rappelle, est indépendante”, a-t-il déclaré. Dans cette interview, le président de la République a toutefois ajouté, “j’attends qu’elle rende son avis. Mais cette décision aura aussi une dimension politique, parce que les faits qui leur sont reprochés sont très graves. La situation de ces deux Français fait actuellement l’objet de discussions avec les autorités françaises”. Lorsque l’information sur le transfert de Philippe François a circulé, plusieurs ont fait le rapprochement avec le tête-à-tête entre Andry Rajoelina et Emmanuel Macron, président français, le 9 juin. C’est dans cette interview accordée au magazine L’Express, également, que le locataire d’Iavoloha a annoncé sa rencontre avec son homologue de l’Elysée. Les informations officielles partagées à l’issue de cette rencontre ne mentionnent pourtant pas si le dossier Apollo 21 a été discuté ou non, durant le tête-à-tête du 9 juin. Tous s’interrogent, néanmoins, sur “la dimension politique”, qui a conduit au feu vert pour ce transfèrement. Le principe diplomatique de la “réciprocité”, s’appliquerait également en matière de transfert de prisonnier. Une question s’impose aussi pour un courant d’observateurs. Quelle est la contrepartie accordée par la France à la partie malgache, en échange du transfèrement de Philippe François ?