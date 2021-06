Fermeture du marché à Anosy

Le marché à Anosy et surtout, celui, de Mahamasina, se terminera avant l’heure, ce jour et demain. Les commerçants n’ont qu’une demi-journée pour écouler leurs marchandises, le 24 et le 25 juin. Le marché sera fermé à partir de midi, à cause de la répétition générale du grand défilé militaire du 26 juin. Le 26 juin, tous les commerces, que ce soit des bars, des restaurants, des bouffes mobiles, seront fermés le jour J de la fête de l’Indépendance. Les marchés hebdomadaires de Mahamasina, d’Isotry et d’Ambodin’Isotry seront, par ailleurs, suspendus. Les routes aux alentours du stade Barea et du lac Anosy seront, également, fermées, à partir de midi, ce jour. Elles seront interdites à la circulation, pendant la journée du 26 juin.