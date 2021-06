Expoventes – L’artisanat à l’honneur

Les recettes des produits artisanaux ont aussi souffert de la quasi-absence des touristes étrangers. Dans les 10 millions d’euros l’an passé. Pour se projeter déjà sur une éventuelle réouverture des frontières aériennes, la cinquième édition de « Kanton’ ny gasikara », une exposition-vente des meilleurs de l’artisanat, se tient au jardin d’Antaninarenia jusqu’à demain. 25 stands, proposant des offres d’une variété exceptionnelle, attendent les visiteurs.

Pour le MICA, ministère de tutelle, l’essentiel est de faire de l’artisanat un vrai métier de professionnels et non pas une activité supplémentaire de survie. Mada­gascar a toujours traîné la réputation d’un pays d’échantillons. Une fois que le nombre des commandes augmente, le délai de livraison n’est plus respecté et la qualité des produits tend à se dégrader à vue d’œil.

Le MICA, par des formations pour le renforcement des capacités, le recensement des vrais artisans, a apporté ses contributions pour pallier ses défaillances.