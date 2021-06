Découverte – « Jazz à la carte » propose un concert de jazz chez soi

Une approche musicale innovante de la part du Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum, « Jazz à la carte » promet de réjouir tous les mélomanes qui en profiteront dans là où ils se trouveront.

Si vous ne pouvez pas venir au jazz, c’est le jazz qui vient à vous ! », c’est à travers cette phrase d’accroche qui lui est propre qu’un projet inédit se découvre à nous. Ces derniers mois, le Cercle Germano-Malgache/ Goethe Zentrum (CGM/GZ) s’est fait assez discret sur la scène culturelle, bien qu’étant surtout très actif sur les réseaux sociaux à travers ses divers projets culturels et artistiques. Voici qu’il nous revient ainsi avec panache en proposant au public, mais surtout aux inconditionnels du jazz un concept novateur de sa part. À savoir « Jazz à la carte » qui comme son nom l’indique, propose une interaction privilégiée entre le public et les jazzmen membres du mythique Jazz Club du CGM/GZ.

L’idée est simple, les artistes concoctent les morceaux de musique et proposent un menu. Ainsi, c’est vous qui allez préparer le répertoire pour eux et le concert vous sera par la suite livré chez vous. Un renouveau de plus de la part du CGM/GZ donc qui vu le contexte actuel fait preuve d’adaptation pour mieux surprendre et réjouir le public mélomane de la capitale. Jusqu’au 28 juin avant minuit donc, tous ceux qui souhaitent passer commande pour un concert privé via ce « Jazz à la carte » sont invités à en informer directement l’institution culturelle sur sa page facebook. Une livraison du concert chez vous se fera ensuite à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.

Une approche différente

Voilà donc une idée originale pour animer les retrouvailles avec les potes ou la famille, le temps d’un après-midi ou pourquoi pas en soirée. Un concept qui vous enchantera sans doute, à mi-chemin entre une fête privée et un concert chaleureux, « Jazz à la carte » s’affirme également comme une occasion à saisir pour profiter au mieux, confortablement d’une rencontre musicale exclusive chez soi. Ce genre d’initiative permettant une approche différente de la musique avec le public. De même, cela peut permettre aussi aux artistes d’acquérir un nouveau rapport à la scène. Pareil pour les hôtes, cela permet de passer un moment convivial, en faisant réellement connaissance avec l’artiste, pourquoi pas autour d’un verre, avant ou après sa prestation. Que ce soit en solo ou en groupe, les prestations qui vous seront proposé le temps de ce « Jazz à la carte » se doivent certainement aussi de convenir à votre espace. Notamment si votre appartement est par exemple trop petit pour accueillir une fanfare. Il serait d’ailleurs nécessaire que les hôtes préviennent les voisins également le jour venu, soit pour qu’ils en profitent également, soit pour qu’ils s’y préparent d’avance.