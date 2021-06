Boissons – D’jino arrive dans les rayons

Cela tombe bien. Les boissons gazeuses de la marque D’jino arrivent à point nommé. Elles étoffent le segment des boissons gazeuses de la Star en pleine période des festivités marquant la fête nationale. Une gamme de trois parfums produits par cette nouvelle marque a été présentée hier à Andraharo. Il s’agit de Cola et Limonady, deux parfums familiers et appréciés par les consommateurs depuis plus de soixante ans, et le parfum Tropical un mélange de saveurs douces et fruitées pour ceux qui aiment la nouveauté.

Les boissons D’jino sont disponibles en deux formats à des prix abordables. Une bouteille en verre de 50 cl à 2000 ariary et un format PET 35 cl vendu à 1500 ariary.

La Star annonce que ces nouveaux produits sont déjà disponibles partout à Madagascar, dans les épiceries, les grandes et moyennes surfaces, les cafés, hôtels et restaurants.

Ces nouveaux produits apporteront certainement un cachet particulier à la célébration du 61eme anniversaire du retour de l’Independance.