Test – Quatre laboratoires détectent les malades

Sur les quatre-vingt-quatre porteurs du covid-19 rapportés hier, huit sont détectés par le Laboratoire d’analyses médicales malagasy ou LA2M, qui fait son entrée dans l’analyse des prélèvements sur les personnes suspectées de porter le coronavirus. Un seul parmi ces nouveaux cas répertoriés est localisé à Toamasina tandis que le reste se trouve dans la capitale, soit quatre-vingt-trois nouveaux malades du coronavirus enregistrés pour Antananarivo.

« Davantage de tests d’identification du coronavirus sont réalisés d’où la hausse du nombre de contaminés découverts », explique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porteparole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Toujours selon la responsable, « avec une moyenne de nouveaux cas située entre trente et quarante, l’Institut Pasteur de Madagascar a été le seul centre d’analyses de prélèvements, déployé au départ ». Second laboratoire intégré dans la lutte contre le covid-19, le centre d’infectiologie Charles Mérieux, a détecté soixante-huit cas positifs signalés sur cent soixante prélèvements effectués dans la capitale. Le troisième laboratoire implanté à l’hôpital JRA, n’a pas fourni de résultats d’analyses hier.

Le seul cas positif découvert à Toamasina et annoncé hier, provient des vingt prélèvements réalisés dans la même ville par le laboratoire mobile de l’Institut Pasteur. Celujici dont le siège à Antananarivo a pu détecter sept porteurs du covid-19 localisés dans la capitale, est maintenant appuyé par trois laboratoires opérationnels, dont le dernier venu, le LA2M a déjà pu analyser cent quatre-vingt-deux prélèvements qui ont permis de découvrir huit cas positifs avant même son inauguration hier, par le chef de l’État.

Toujours hier, quarante guéris ont été constatés, dont un à Fianarantsoa, deux à Taolagnaro, treize dans la capitale et vingt-quatre dans la région Atsinanana qui a pour chef-lieu Toamasina. Pour les hôpitaux d’Antananarivo hier, celui d’Andohatapenaka a dénombré huit guéris, celui de Befelatanana quatre et celui d’Ambohimiandra un. Pour les guéris dans la région Atsinanana, huit ont été traités au centre de santé d’Ambatovy, treize au centre d’hébergement d’Analamaloatra, deux au CHU de Morafeno et un seul à domicile. Des tests d’identification du coronavirus sont refaits au dixième jour de traitement de chaque malade afin de conclure à la guérison. Onze patients sont dans un état grave actuellement, dont trois nouveaux, identifiés à l’hôpital d’Andohatapenaka. Jusqu’à hier, sept cent trente-deux guéris sont totalisés.