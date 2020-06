Sénat – La place du président convoitée

La presse étrangère en parle. Le vice-président du Sénat pour la province de Toliara convoite la place du président du Sénat. « Roger Kolo multiplie ses contacts avec les ambassades pour secouer le Sénat, dernier bastion anti-Rajoelina », titre Africa Intelligence dans un article récent.

L’ancien Premier ministre de l’ancien président Rajaonarinampianina a démontré depuis des mois son « opposition » à l’actuel président du Sénat Rivo Rakotovao, alors qu’il a été son associé durant l’ancien régime HVM. Ce parti au pouvoir de 2013 à 2018, auquel appartient toujours l’actuel président du Sénat, déchu aux dernières élections présidentielles, a été abandonné par ses membres.

Le sénateur Roger Kolo n’a pas ainsi caché sa réelle couleur politique depuis. « Dans l’éventualité où le président du Sénat serait démis de ses fonctions, Roger Kolo cherche d’ores et déjà des soutiens des sénateurs et des ambassades… », relate l’article. Au palais de verre d’Anosikely, la recherche d’alliés à la cause s’active et un sénateur se disant favorable au remplacement de Rivo Rakotovao, déclare avoir avancé dans ses actions. Le président du Sénat, quant à lui s’est montré serein. « Pourquoi ne pas attendre la fin du mandat des sénateurs en février 2021 », s’est-il contenté de répondre.