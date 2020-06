Lutte contre le covid-19 – Le Maroc équipe le personnel soignant

Le Royaume du Maroc a fait don d’équipements de protection individuelle. Ceux-ci ont été réceptionnés par le ministre des Affaires étrangères Djacoba Tehindrazanarivelo, hier à l’aéroport d’Ivato.

À l’instar d’autres pays africains, Madagascar a reçu des équipements de protection individuelle et des médicaments du Royaume du Maroc. « L’opération globale comprend près de huit millions de masques, neuf-cent-mille visières, cent-mille charlottes médicales, soixante-mille blouses, des gels hydroalcooliques, des boîtes de chloroquine et autres médicaments. « Notre souverain veut être solidaire avec les pays du continent africain. De plus, Madagascar et le Maroc sont liés par d’excellentes relations de coopération et de solidarité », indique Mohamed Benjilani, ambassadeur du Maroc à Madagascar.

Cette aide vient en appui au pays dans le système de gestion de la pandémie. « L’aide arrive à point nommé surtout en cette période où l’on qu’on remarque une augmentation des cas. Les dons d’équipements sont très utiles pour nos personnels de santé qui se trouvent au front dans la lutte contre la COVID-19 », indique le Djacoba Tehindrazanarivelo.

Coopération Sud-Sud

Le Royaume du Maroc soutient d’autres pays africains dans les moments difficiles. « En sus de différents accords mis en œuvre et des différents projets lancés, le Maroc a été toujours été aux côtés de la Grande île. Cela a été le cas lorsqu’elle a eu à traverser des périodes difficiles comme la sècheresse dans le Sud, l’épidémie de la peste ou encore les cyclones qui ont frappé de plein fouet le pays. Il s’agit également du renforcement de la coopération Sud-Sud solidaire », ajoute l’ambassadeur du Maroc à Mada­gascar. Un engagement qui devrait se perpétuer.

« Cette coopération Sud-Sud est une preuve manifeste de la mobilisation et de l’engagement du Royaume du Maroc auprès de nos sœurs et frères malgaches. Ce don sanitaire est destiné à appuyer Madagascar dans ses efforts de lutte contre la propagation de la COVID-19 », enchaîne-t-il. Hormis les assistances sanitaires, le Royaume du Maroc a souligné le partage de compétence industrielle dans la production de matériel sanitaire. « Tous les produits composant ces dons sont produits au Maroc. Les entreprises sont également disposées à partager leur savoir-faire dans le domaine de la production aux entreprises à Madagascar », conclu t l’ambassadeur marocain.