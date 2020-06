Défilé militaire – Le centre-ville fermé à toutes activités

Toutes les activités dans le centre-ville de la capitale seront suspendues pour trois jours. L’Avenue de l’indépendance à Analakely et ses environs s’apprêtent à accueillir le grand défilé militaire durant la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale.

À partir de ce jour, toutes les issues à Analakely seront verrouillées aux usagers. Les marchands ambulants, les automobilistes, les piétons ainsi que les transporteurs ont été conviés à libérer le site pour permettre aux organisateurs de la fête nationale de procéder à la mise en place pour le défilé qui se tiendra ce vendredi. La circulation dans le centre-ville est ainsi interdite jusqu’au 26 juin.

Les marchés de Petite vitesse, de Pochard et les pavillons Analakely seront aussi fermés. Il en sera de même pour les écoles et les centres commerciaux. Les taxi-be ne pourront pas non plus gagner leur terminus habituel. Ils devront prendre la déviation au niveau des rues en dehors du circuit dans le centre-ville.

Le défilé militaire sera strictement réservé à ceux qui ont reçu une invitation. « Il n’y aura pas plus de cinquante personnes à la cérémonie officielle », annonce le maire Naina Andriantsito­haina, hier en marge de la clôture de la session du conseil municipal. Le grand public aura l’occasion de suivre l’événement sur les chaînes nationales.

Périmètres élargis

Les marchands ambulants ont été avisés quelques jours au préalable du programme coordonné par le comité d’organisation de la célébration du retour de l’indépendance. Tous les recoins des rues seront occupés par les trois-mille participants et leurs équipements durant la cérémonie. Ainsi, selon la Commune Urbaine d’Antana­narivo, les périmètres de sécurité seront élargis à toutes les entrées principales entre autres, au rond-point d’Antani­mena, à Ambohijatovo, Ambodifilao, Ambatona­kanga, Behoririka, Tsaralalàna. L’entrée et la sortie des riverains ainsi que des agents de la commune seront régularisées durant ces trois jours.

La Préfecture d’Antanana­rivo de signifier que la circulation dans le centre-ville sera interdite aux usagers à partir de ce jour. « Il appartient toutefois aux éléments de forces de l’ordre de définir les rues concernées par ces dispositions », explique le préfet de Police, le général Angelo Ravelona­rivo. Les techniciens sont à pied d’œuvre depuis hier pour l’installation des équipements techniques sur le Parvis de l’hôtel de ville.