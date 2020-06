Concours – « Hivazo Samoëla » marque 25 ans de communion avec les fans

Samoëla lance un concours de chant inédit sur la toile. Le chanteur reste dans un esprit fédérateur, proche du public à travers chacune de ses chansons.

En cette période de confinement qui s’éternise pour les artistes, Samoëla ne s’endort pas sur ses lauriers. Le chanteur à texte met à contribution ses fans de tous âges et de tous horizons, en lançant un concours exclusif. Un concours qui célèbre aussi bien le talent de ces derniers pour la chanson que le quart de siècle de carrière qu’il a passé à les enchanter.

Sobrement intitulé « Hivazo Samoëla », ce concours d’interprétation qui s’annonce à la fois ludique et créatif débute cette semaine. Les inscriptions se clôtureront le 12 juillet. « Il s’agit là, d’une occasion de nous retrouver autrement à travers la musique. Ce sera un moment unique pour démontrer cet amour réciproque que l’on a à travers chacune de mes chansons qui vous ont bercé ces 25 dernières années » confie le chanteur.

L’intégralité de « Hivazo Samoëla » se déroulera sur la chaîne Youtube « Be Mozik / Web TV » pendant plus d’un mois et demi. Seul ou en groupe, amateurs ou même professionnels, tous sont conviés à revisiter à leur manière les plus grands tubes du chanteur de « Sexy girl ».

Privilégiez la qualité

Armez-vous d’une bonne caméra ou d’un smartphone à bonne résolution et mettez-vous en scène en interprétant une ou plusieurs chansons de Samoëla. Assurez-vous cependant que la qualité de votre vidéo soit impérativement de 720p pour être parfaitement en accord avec la qualité requise sur la plateforme Youtube. De même, le format paysage est également de mise, puisque les concurrents qui enverront une vidéo en format portrait seront vite recalés. Envoyez ensuite le tout par wetransfer au « hivazosamoela@gmail.com ».

Réputé pour la qualité de ses clips vidéo, Samoëla met également un point d’honneur à inspirer les participants à « Hivazo Samoëla » à faire de même. Il souligne : « Au sein de Be Mozik, on procèdera à la sélection de toutes les vidéos que vous enverrez, ainsi on vous invite à privilégier surtout la qualité du son et de l’image. On postera ensuite vos interprétations sur la chaîne et le public sera le seul jury. Les dix interprétations les plus populaires et appréciées du public, qui compteront donc le plus de vues et de like entameront la seconde phase de la compétition. Les candidats se livreront alors à des prestations sur scène et le public votera à nouveau pour le meilleur ».

Alors place aux répétitions et reprenez les meilleures chansons de Samoëla à votre sauce. Vous pourrez exprimer toute votre créativité, car comme on dit l’amour n’a pas de prix… Ce concours, lui, en a un à la clé ! Le candidat qui émerge du lot remportera sept millions d’ariary.