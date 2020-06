Centres de santé – Les visites aux malades suspendues

« Seuls les livreurs de repas peuvent voir les malades », indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Cette mesure étant prise pour limiter l’accès et la circulation dans les centres de santé afin d’éviter la transmission du coronavirus par le biais des personnes qui circulent dans ces centres. Toujours selon elle, « les horaires de visites sont déjà annulés dans les hôpitaux ». Les patients ordinaires, en soins dans les centres de santé, n’entreront dorénavant en contact qu’avec les personnes chargées de leur remettre le repas ou les médicaments. Aucune visite aux malades n’est autorisée et les autorités sanitaires ne fléchiront pas. Les centres de santé de base ainsi que les centres hospitaliers universitaires, qui sont des établissements sanitaires publics, reçoivent toujours les personnes en quête de traitement ou de soins. C’est aux personnes qui sont déjà pris en charge et hospitalisées, que l’on ne peut rendre visite.