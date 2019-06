Opération militaire – Les villageois en plein désarroi

Les habitants des zones rurales prioritaires de sécurité perdent le nord face aux exécutions sommaires. Certains pêchent en eau trouble, selon l’Armée.

Contre vents et marées, l’opé­ration d’apaisement continue dans les zones rurales prioritaires de sécurité (ZRPS), selon l’Armée qui est fusillée de critiques pour des exactions, depuis ces derniers mois. Une vague d’exécutions sommaires dont les

victimes sont des dahalo présumés fait actuellement du bruit. Il y a un mois, quatre morts ont été dénombrés dans le district d’Antsalova, région Melaky. « Des militaires ont effectué une tournée (ndlr : à Antsonjo, commune de Tangahy, district d’Antsalova). Ils ont capturé ces individus et ont tirés sur eux dans la forêt. Ces défunts étaient vraiment des dahalo, connus pendant que l’insécurité régnait encore. Ils tuaient des personnes, volaient des zébus, cambriolaient et incendiaient des maisons », témoigne un villageois de la région de Menabe

Les dépouilles ont été récupérées par la famille. La sécurité revient progressivement dans les chefs-lieux de communes, comme Bekopaka et Antsalova. « Pour les paysans, le vol de bœufs subsiste encore chez eux, les empêchant de vaquer à leurs activités quotidiennes. En fait, la sécurisation se focalise un peu plus sur la protection de convoi de touristes après la mort d’un étranger attaqué sur la route de Bekopaka. Une nouvelle troupe de soldats, depuis Menabe, dirigée par un lieutenant vient d’arriver il y a trois jours, mais j’ignore si elle est déjà partie », poursuit notre interlocuteur, joint au téléphone, hier.

Pareille situation dans la commune de Beronono, district de Mahabo, aussi une ZRPS. « Le mardi 4 juin, une vingtaine d’éléments de l’Armée déployée à Mandabe se sont rendus à Mahasoa Maharivokely, à Beronono et ont capturé deux hommes réputés dangereux en acte d’extorsion et de kidnapping et de vol de bœufs dans ces communes voisines. Les militaires les ont alors amenés à Mandabe. En cours de route, les deux quidams ont été tués », raconte le commandant de brigade de la gendarmerie locale.

Droits de l’homme

« Ces suspects auraient pris la fuite (ndlr : raison des tirs mortels). Compétents dans notre territoire, nous avons effectué le constat des cadavres, mais nous ignorons les véritables circonstances. La population était contente en apprenant la mort de ces bandits notoires », affirme-t-il. Et lui d’ajouter, « nous ne savons rien sur l’opération menée par nos frères d’arme, même notre commandant de groupement. Pourtant, je m’approche d’eux en tant que CB et selon les ordres, du fait qu’on a le même objectif, celui de restaurer la paix. Ils ont ramené, le 7 juin, quarante-neuf bœufs volés qui se trouvent en fourrière jusqu’à présent.».

À Ankilizato, au moins vingt dahalo présumés ont été abattus depuis avril par les forces armées, et douze à Miandrivazo, selon les informations sûres. Aucun d’eux n’a été livré à la police judiciaire pour être enquêté et traduit au Parquet, d’où la qualification d’exécution sommaire. « Ce qui nous incommode, c’est que la troupe ne passe jamais par les villages où se trouvent réellement des dahalo. Nous ne savons pas s’ils sont compromis ou non. Du coup, rien n’a changé dans ces bourgs où l’insécurité règne. Le pire, c’est que les habitants ont à la fois peur des malfaiteurs et des militaires qui capturent un civil et l’abattent », relate un habitant d’Ankilizato sous l’anonymat.

Face à cette situation, les villageois ne savent plus que penser. De son côté, l’Armée campe toujours sur ses positions et révèle que certains malintentionnés veulent torpiller l’opération de pacification.

La commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) effectuera une investigation dans le Menabe pour découvrir le pot aux roses avant de le rapporter à la future assemblée nationale, au sénat, à l’haut-commissariat des Nations-unies aux droits de l’homme, à la Primature et à la Prési­dence, comme l’a précisé un de ses membres, hier.