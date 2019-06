Laconisme – « Harendrina malagasy »

La croisade contre l’ignorance, qui occupe la terre sainte cérébrale, s’avère de plus en plus être une nécessité impérieuse. Le développement passe par la libération de ce lieu où la clairvoyance est étouffée, écrasée par le lourd poids de la perte de mémoire de masse, de l’amnésie collective, source de divers propos erronés. Un fameux exemple revient tous les ans: achetez malgache, optez pour le «harendrina» malagasy.

À l’instar de ses homologues du BACC, la perle du mois de juin malgache est devenue un phénomène culturel, comme le débat annuel qui est sa progéniture et qui anime les réseaux sociaux, les différentes émissions radio et télévisées: «harendrina malagasy» ou gadgets lumineux de fabrication chinoise ? Et tous les ans, l’ignorance génère un des nombreux échanges qui pêchent par un vice foncier: chaque camp défend un objet importé.

Pour éviter l’égarement dans les dédales de l’ignorance : donnons à l’histoire, qui est un patrimoine immatériel à préserver à tout prix, la place qu’elle mérite. Guidés par cette conviction, commençons par un petit rappel historique. Jadis l’allégresse de l’accueil du Nouvel An malgache était manifestée par le port d’herbes en combustion supportées par un bâton. Un dispositif que nos aïeux appelaient « harendrina ». Une coutume disparue au cours de l’occupation française.

Avec les nouveaux arrivants, apparut un objet dont l’histoire a débuté par son surgissement de l’esprit créatif chinois: le lampion en papier. L’Académie malgache a alors puisé dans l’histoire le mot pour désigner, dans la langue malgache, cette invention chinoise: harendrina.

S’il faut donc résumer le sempiternel débat de la fête nationale, on peut lui donner comme titre: objets lumineux CHINOIS ou lampions CHINOIS. Si le combat sur fond de nationalisme cherche son aboutissement, il ne pourra être satisfait que quand des bâtons surmontés de flamme illumineront les nuits du Nouvel An malgache. En fait malgache ou « malagasy » ?

Malgache : un mot français qui fait vibrer ce qui reste de la fibre patriotique d’une importante frange de la population malgache qui veut imposer le mot « malagasy » à la langue française. Mais comme pour « harendrina », cette susceptibilité est aussi le corollaire de l’ignorance de l’histoire.

Dans un ouvrage de référence sur l’histoire de Madagascar, Frédéric Randriamamonjy rappelle que le nom «Malgache » « n’a aucun lien avec le nom “Madagascar”. On attribue la formation de ce nom aux Français qui vinrent s’installer dans l’Anosy, lieu qu’ils appelaient Madagassi. Ils appelaient “Malgaches” les habitants de Madagassi. Les habitants de l’Anosy ont ensuite adopté le nom de Madagassi en prononçant le “d” comme un “l” suivant une certaine habitude locale. Par la suite, les Français ont probablement étendu à tous les habitants de l’Ile le nom de “Malagasy” que les intéressés eux-mêmes ont adopté en l’orthographiant et en le prononçant à leur manière. » (Histoire des Régions de Mada­gascar, des origines à la fin du 19e siècle, 2008).

« Les mots ont le pouvoir de détruire et de soigner » disait le Bouddha. Une langue et ses mots peuvent déterminer la vie d’un pays, comme l’illustre George Orwell dans son roman 1984 (1949) dans lequel la Novlangue, ou amputation lexicale, est l’arme qui permet de contrôler des gens, incapables de réfléchir à cause de la pauvreté de leur vocabulaire.

Pour éviter les pièges qui nous engloutissent dans des débats non productifs, sources de scissions comme la querelle des schtroumpfs (Doit-on dire « tire-bouschtroumpf » ou « schtroumpf-bouchon » ?) qui a fini par couper le village en deux dans l’album Schtroumpf vert et Vert Schtroumpf (Peyo, 1972), la quête du fil d’Ariane perdu est primordiale. On l’a perdu quand on s’est défait de tous nos repères culturels, historiques,… pour nous jeter dans l’océan infini de la mondialisation. On ne peut discuter la nécessité de la baignade dans cette mer immense. Mais étions-nous obligés d’y plonger nus ?

par Fenitra Ratefiarivony