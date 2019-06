Freak de l’Afrique – L’énergie nouvelle génération chauffe le restaurant Fatapera

La soirée du samedi 22 juin au restaurant Fatapera à Antaninarenina a été riche en performance. Des artistes malgaches issus de plusieurs disciplines et trois membres de Freak de l’Afrique ont alimenté l’ambiance avec leur talent respectif, d’une manière époustouflante.

La première partie a laissé la part belle aux talents locaux. L’artiste plasticienne Joey Aresoa s’est donnée à une séance de « live painting » pour cocher sur toile sa perception de l’ambiance. La ferveur de Poète Rebelle, de Benson, de Tagman en rimant les mots qui scandent leur vision de la mode de vie moderne africaine, les figures chorégraphiques de Nazaria, de Patrick, et de Tohy illustrant une jeunesse expressive à travers la danse contemporaine et la discipline hip-hop, Do B, le beat boxeur, créant la sensation avec sa bouche qui produit des sons allant d’un bruit de balle de ping-pong jusqu’aux scratchs et cuts inimaginables créent l’émerveillement pendant environ une heure. C’était le Cirque de l’Afrique édition Antananarivo, selon le concept.

Puis, la Ghanéenne Wallizz, la djette sénégalaise Nomi et l’Angolais Ukai Ndame, regroupés dans le collectif Freak de l’Afrique ont pris, à tour de rôle, le contrôle des platines pour faire résonner la musique moderne africaine. En un tour de main, ils ont fait monter la température au plus haut niveau avec un enchaînement de morceaux entraînants composés de tous les styles de musiques contemporains venus de toute l’Afrique. L’ambiance a été digne de la plus grande discothèque du continent noir. L’ensemble donne un beau mélange qui définit une culture pluridisciplinaire dynamique et en pleine expansion, comme en témoignent les coups de pinceau de Joey Aresoa à la fin de la soirée. « C’est rare de voir un collectif africain s’opérant à Madagascar, et en tant que dj en plus. Cette soirée m’a permis de voir la nouvelle génération de plusieurs pays africains s’exprimer et réunis dans un seul lieu. J’étais scotché par leur énergie. C’était tout à fait un autre feeling enrichissant », a constaté Bouba, un malien résidant dans la capitale, présent parmi l’assistance.

La prestation de Freak de l’Afrique s’inscrit dans le cadre d’une tournée sillonnant les grandes villes de l’Afrique de l’Est. Durant ce séjour dans la capitale, les trois membres donneront un autre atelier sur le planning et le marketing d’un évènement pour les musiciens le lundi 24 Juin de 10 à 12 heures et de 13 à 16 heures au Goethe-Zentrum/ CGM à Analakely, en plus de celui d’hier dimanche après-midi qui a été axé sur les djs.