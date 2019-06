Festivité – La volaille hors de prix

Comme chaque année, festivités riment avec mets en famille. Les volailles sont de plus en plus chères, en cette période de fête. C’est ce qu’affirme une mère de famille qui a choisi de faire ses courses au marché de Soamanatombo. Une hausse a été enregistrée d’après son explication. « Tous les ans, j’ai l’habitude de voir les prix à l’avance afin de me préparer pour les festivités. Le budget consacré au repas de fête est de 20 000 ariary à 30 000 ariary. J’avais prévu d’acheter de la dinde c’est vraiment hors budget, il est de 100 000 ariary à 150 000 ariary ». Nivo, une autre mère de famille rencontrée sur les lieux affirme que les prix ont même doublé par rapport à l’année dernière. « Ce que nous avons l’habitude d’acheter pour la période de fête, c’est du canard ; malheureusement, son prix a doublé, il est de 30 000 ariary, alors que d’habitude le prix varie entre 10 000 et 15 000 ariary ». Toutefois, un vendeur affirme que bien au contraire le prix a baissé. « La clientèle a diminué par rapport à l’année dernière. Beaucoup de marchands exercent ce type d’activité du moins pour les festivités, ainsi la concurrence fait rage, nous sommes obligés de baisser un peu le prix » indique Hervé, un marchand et éleveur de volailles.