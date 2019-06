Disparition – Confusion autour du cas de Finoana

Disparu puis retrouvé récemment à Mahajanga, Finoana, l’adolescent de dix sept ans, continue de défrayer la chronique. Plus de questions que de réponses.

Fugue ou enlèvement ? Personne ne connaît la vérité sur la cause de la disparition de Finoana, adolescent âgé de 17 ans, retrouvé récemment à Belinta, Amborovy, dans la ville de Mahajanga. « Des informations contradictoires ont été déclarées par l’adolescent », selon une source policière. Des signalements de disparition d’enfant se succèdent chaque jour. L’opinion publique se pose de plus en plus de questions sur les cas d’enlèvements d’enfant. Le cas de la cause de disparition de Finoana en est un exemple. Les enquêtes se poursuivent encore. Des informations ont circulé sur facebook, disant que ce jeune garçon a été enlevé par cinq hommes et a été kidnappé pendant quatre jours.

Cinq hommes l’ont emmené dans une voiture qui est passsé sur le carrefour de Belanitra, selon son souvenir. Ces personnes l’ont emmené très loin. Ils ne lui ont rien fait et il pouvait sortir seulement pour s’alimenter et faire ses besoins. Lorsque la voiture est arrivée à un endroit qui n’a pas été précisé, ces personnes l’ont laissé tout seul dans la voiture. Une autre personne est venue le voir jeudi matin. Cet homme est chauve d’après sa description. Il a inspecté sa bouche et sa langue. Il ne savait pas pourquoi. Cet homme a déclaré, par la suite, que Finoana n’était pas celui qu’il cherchait. Peu de temps après, il a été relâché et a marché à pied durant une heure. En cours de route, il a rencontré des gendarmes. Ces derniers ont alerté leur supérieur. Il a été, tout de suite, envoyé par avion à Antananarivo pour rejoindre sa famille .

Fausses informations

Cette information n’est pas encore sûre selon sa famille. Plusieurs fausses informations circulent selon eux. « Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Elles sont incohérentes et ne correspondent pas à la réalité. L’enquête est encore sensible. Même nous, en tant que famille de Finoana, nous avons mal au cœur car certaines personnes disent que c’est un délinquant qui a fugué. Aucun journaliste n’est venu nous interviewer ni rencontré Finoana personnellement jusqu’ici », raconte un de ses proches. Seule l’enquête arrivera à déterminer ce qui s’est vraiment passé.