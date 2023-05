VOLLEYBALL – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR 1D – Le carré d’As masculin et le Final 8 féminin se dessinent

Dernière ligne droite. Les équipes qualifiées en phase finale du championnat de Madagascar 1D se dessinent et seront confirmées ce jour. Chez les hommes, après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs, GNVB et Cosfa s’installent sur le fauteuil de co-leader de leur groupe. À sens unique, les Gendarmes ont défait hier, Mami d’Atsina­nana tandis que les Militaires se sont imposés par 3 à 1 sur Pole GNVB. Dans l’autre poule, ASI1 premier du groupe et CVBF de Farafan­gana, son second, ont validé leur ticket pour la prochaine étape. Le club d’Itaosy a disposé dans la souffrance hier, la formation du Sud-Est, au bout du suspense après tie-break (3-2). Du côté des filles, Stef’auto d’Atsinanana et Squad d’Analamanga sont déjà qualifiés pour les quarts de finale dans le groupe A, le GNVB et l’AMVB dans le groupe B. Stef’auto et Squad ont enregistré chacun deux victoires en deux rencontres. Les Tamataviennes, championnes en titre, ont battu hier MVBC de Boeny par 3 à 0, et Squad a écarté ASI par 3 à 2. Dans l’autre groupe, l’équipe de GNVB, vice-champion national, est en roue libre. Elles s’est imposée sans complexe hier, contre Mami d’Atsinanana. Les deux autres équipes féminines qui complèteront chaque groupe, seront connues ce jour. Les filles procèderont aux quarts de finale ce jeudi, tandis que les garçons joueront directement les demi-finales vendredi.