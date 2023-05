SANTÉ BUCCO-DENTAIRE – Négligence des soins

« Les soins dentaires sont fortement négligés. ». Tel est le constat du chirurgien-dentiste Philibert Razaka-mihaingo. « Les soins et le traitement sont un peu chers. Le coût varie entre 30 000 ariary à 80 000 ariary. Par conséquent, 30% de mes patients ne reviennent plus, après le premier soin, qui ne consiste qu’à soulager la douleur. Ils vont consulter un autre dentiste, lorsque leur dent se détériore», indique ce spécialiste de la santé bucco-dentaire. Le Dr Philibert Razakamihaingo note pourtant que soigner les dents protège contre plusieurs maladies, comme les maladies cardiaques, le rhumatisme articulaire chronique ou aigu. « Les dents malades non traitées sont la porte d’entrée des microbes dans l’organisme. Ils vont suivre les vaisseaux sanguins et peuvent affecter de nombreux organes, comme le cœur. Lorsque le cœur ne fonctionne plus normalement, cela peut avoir des conséquences sur les autres organes, comme l’intestin, les reins, le pancréas», enchaîne-t-il. Ces maladies sont évitables. La base, c’est se brosser les dents correctement, trois fois par jour, après les repas, et pendant 5 mn, et effectuer des contrôles systématiques chez les dentistes, tous les six mois. Le Dr Philibert Razakamihaingo invite la population à éviter la consommation excessive de sucre, les aliments trop chauds et trop glacés, à consommer des aliments riches en calcium.