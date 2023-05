SALON DU TOURISME – L’Express soutient l’ITM

L’Express de Madagascar : Partenaire « Silver » du 9e Salon ITM, (International Tourism Fair Madagascar), une collaboration officiellement scellée lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat. L’Express de Madagascar renforce son partenariat historique avec le Salon International du Tourisme, à l’occasion de sa 9e édition. La convention de partenariat a été officiellement signée lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au CCI Ivato, en présence du ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto et du président du conseil d’administration de l’Office National du Tourisme de Madagascar, Jonah Ramampionona. Une étape marquante pour cette collaboration, dédiée à la promotion du tourisme malgache et à la valorisation des atouts exceptionnels de notre île. Depuis de nombreuses années, L’Express de Madagascar s’engage en tant que partenaire privilégié de l’ONTM et l’ITM. En renouvelant cette collaboration, le journal confirme son soutien continu à cet événement, dédié à la découverte des trésors touristiques de Madagascar et à la promotion du potentiel économique du pays. Cette cérémonie a été l’occasion pour les représentants du ministère du Tourisme, de l’ONTM et de L’Express de Madagascar de souligner l’importance stratégique de ce partenariat. En unissant leurs forces, ils aspirent à faire rayonner Madagascar comme une destination touristique de premier choix, tout en stimulant le développement économique du pays. Rendez-vous est donc donné au CCI Ivato les 15 – 16 -17 – 18 juin 2023