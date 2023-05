RUGBY à XV – Les Ladies Makis jouent à quitte ou double

Se rattraper et écraser le score pour soigner son goal-average face aux Camerou­naises. Ce sera l’objectif des protégées d’Alain Randriami­haja, coach de l’équipe nationale malgache de rugby à XV féminin, face aux rugbywomen du Cameroun cet après-midi à partir de 15 heures, au stade Makis à Andohatape­naka. Le deuxième match que l’équipe féminine de Mada­gascar aborde cet après-midi, entre dans le cadre de la coupe d’Afrique des nations. Ses joueuses étant acculées à cause de son premier match perdu samedi face aux Kenyanes et placées en troisième position, Madagascar pour le moment est éliminé des deux places qualificatives pour le mondiale: une place dans le groupe A mondial pour le champion d’Afrique et une place dans le groupe B mondial pour le vice-champion. Jean de Dieu Rakotonirina dit Deka, coach de l’UAS Cheminot, explique: « Les Camerounaises sont à la portée des Ladies Makis de Madagascar, mais il ne faut pas répéter les erreurs commises face aux Kenyanes samedi. La clé du match de cet après-midi, c’est la pénétration et l’accélération. Il faut aussi une concentration maximale et jouer comme à la deuxième mi-temps contre les Kenyanes. »

Entrée gratuite

« Battues sur le score de 20 à 29 samedi, face aux Kenyanes, il faut que Madagascar marque le plus de points possibles pour soigner le goal-différence cet après-midi. Il faut que le coach revienne à la composition de la deuxième mi-temps contre le Kenya pour les premières rentrantes. La place pour aller en coupe du monde se joue, ce jour et ce dimanche, et espérons que l’Afrique du Sud, en cas de victoire face au Kenya nous laisse jouer et gagner le match de samedi », confie Aina Manan­tenasoa, fervent supporteur des Ladies Makis, rencontré au stade d’Andohatapenaka hier. Pour peser la balance en faveur de notre équipe, tous les supporteurs confondus, tous les amateurs de la balle ovale de Madagascar, plus précisément à Antananarivo, sont invités à venir nombreux ce jour au stade d’Andohatapenaka, car l’entrée est gratuite, mais la place est limitée au nombre des places. Fenitriniaina Razafiari­manga, capitaine de l’équipe nationale malgache, rassure: « Nous n’avons qu’un seul objectif ce mercredi, battre le Cameroun par le maximum de buts d’écart. Joueuses et dirigeants, nous avons déjà parlé. Nous avons besoin de l’appui du public et nous nous battrons sans nous retenir, quitte à laisser nos jambes », conclut-elle. Rija Randrianarison, coach de Cosfa, a donné des consignes pour gagner contre le Cameroun: « Ne pas perdre la balle, assurer la passe et jouer rapide face au gabarit des Camerounaise. »

Programme du match de ce jour

13 heures: Afrique du Sud contre Kenya

15 heures: Madagascar contre Cameroun