PORTRAIT -Tiako Dié, un parcours inspirant

Photographe, vidéaste , droniste et régie multi-cam, Tiako Dié Rambelo, âgé de 22 ans, est un jeune artiste en plein épanouissement dans le monde de la photographie. Dès son jeune âge, seulement à 5 ans, Tiako Dié Rambelo a déjà commencé à faire de la photographie mais aussi de la vidéo. «Depuis ma tendre enfance, mon père m’a appris à photographier avec un appareil argentique» a raconté le jeune photographe. Du genre autodidacte, Tiako Dié a essayé de s’instruire lui-même en matière de photographie mais cela ne l’a pas empêché d’apprendre avec des professionnels. «Je suis sans doute le plus grand fan de Vitou Razafitrimo. Avant même d’intégrer le monde professionnel, j’ai admiré ses œuvres et j’ai rêvé de devenir comme lui.» À l’âge de 18 ans, en 2019, il intègre le monde professionnel de la photographie. Ce sont ses techniques et son savoir-faire qu’il emmène sur le terrain. Deux ans plus tard, en 2021, il crée «Tiako Dié photography» , sa petite entreprise, à l’âge de 20 ans. «Au tout début, j’ utilisait un Nikon avec un boîtier APS-C. Mais actuellement, il faut suivre les dernières tendances et j’utilise des Mirrorless pour obtenir de meilleurs résultats. J’aime beaucoup photographier un événement corporate, parce qu’on peut trouver de nouveaux endroits, qui correspondent à de nouvelles expériences», évoque Tiako Dié. Le jeune photographe est étudiant en Master 1 de Communication et journalisme. «Côté emploi du temps, c’est un peu difficile pour moi, étant donné que je suis encore étudiant. Mais quand il s’agit d’étudier, on laisse de côté le boulot» prêche le jeune photographe.