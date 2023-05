LUTTE – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE – Jessy arrache le bronze en beach wrestling

Madagascar a été représenté par cinq combattants aux sommets africains de lutte olympique et du beach wrestling. La compétition a pris fin ce weekend en Tunisie.

Essai concluant. La lutteuse du 3FB, Jessy Andrianantoan-dro, sauve l’honneur du pays au championnat d’Afrique de lutte sur plage ou «beach wrestling». L’ancienne Makis cadette, âgée actuellement de 20 ans, n’a pas démérité à sa toute première participation au championnat d’Afrique de beach wrestling. Engagée dans la catégorie des -68kg, Jessy a défait une Sud-Africaine en combat pour la troisième place et s’est offerte la médaille de bronze. Madagascar a aligné cinq porte-fanions, trois garçons et deux filles, au championnat d’Afrique de lutte olympique, du 15 au 21 mai en Tunisie. «Nous aurions pu arracher deux médailles de plus… à cause de notre arrivée tardive en Tunisie pour des raisons indépendantes de notre volonté… Jessy n’a pas pu disputer ses combats en lutte olympique, car nous sommes arrivés en terre tunisienne le jour de la compétition. Elle n’a pas pu faire la visite médicale, le pesage, le tirage au sort et, par conséquent, elle n’était pas engagée», regrette le président de la Fédération malgache des luttes, Mamitiana Raveloson, chef de délégation sur place. L’expatrié, médaillé d’argent au championnat d’Afrique en 2017, Roma Manitra Raharison a, lui aussi, raté de peu la médaille de bronze chez les -86kg. À cause toujours de l’arrivée tardive de la délégation, Roma s’est incliné devant un Nigérian en combat pour la troisième place, à cause de la fatigue.

Blessé

«Il a largement mené au début avec un score fleuve de 10 à 1. Epuisé, il n’a pas résisté au rouleau compresseur de son adversaire et n’a pas pu gérer son avantage. Il a ainsi perdu sur le score serré de 12 points contre 13 face au Nigérian», relate avec déception le patron de la fédération. Les trois autres représentants du pays ont tous échoué, dès leur premier combat, en l’occurrence Antonio Andriamalala chez les -79kg, Bienvenu Andriamalala chez les -57kg et Sarah Brillante Randrianan­drasana chez les filles -73kg catégorie U17. «Antonio a été blessé à la côte durant la préparation tandis que Bienvenu, très expérimenté, avait peur de perdre et a trop hésité au lieu de passer à l’offensive», souligne Mamitiana Raveloson. Les combattants malgaches comme ceux des autres pays bénéficieront cette semaine d’un stage de haut niveau animé par des experts de la Fédération mondiale. Le camp d’entrainement dure une semaine.