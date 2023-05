JEUX DES ÎLES – ATHLÉTISME – Deux médailles d’or de perdues pour Madagascar

La décision du Conseil international des Jeux prise après la réunion de la semaine dernière au Novotel à Ivandry, de supprimer le 3 000 m steeple des disciplines pratiquées à la XIe édition des JIOI de 2023, ne fait pas que des heureux. Des voix s’élèvent pour montrer leur désapprobation. Hery Rambeloson, directeur technique national de la Fédération malgache d’athlétisme, se déclare très déçu de cette décision. « Le 3 000 m steeple est une discipline qui réussit aux athlètes malgaches. Retirer cette épreuve, de surcroit c’est une discipline olympique, me surprend car durant toutes les éditions précédentes et dans l’histoire des JIOI, le 3 000 m steeple était toujours là et c’était toujours l’apanage des Malgaches. La suppression de cette discipline se traduit par deux médailles d’or de perdues pour Madagas­car, et ce sera dommage pour l’athlétisme. » Un technicien qui œuvre dans le domaine de l’athlétisme et qui veut garder l’anonymat par peur des représailles, indique que « l’État veut que l’athlétisme soit joué au stade Barea à Mahamasina. En présentant le site des jeux aux membres de la délégation du CIJ à Mahamasina, la décision de retirer le 3 000 m steeple a été prise parce qu’il y manque les infrastructures liées à la disciplines comme les rivières, par exemple. Tant mieux pour les autres iles et dommage pour Madagascar ». Nous avons essayé de joindre au téléphone le président de la FMA, Dominique Raherison, mais il n’a pas décroché son portable.